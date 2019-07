Microsoft To-Do per Windows 10 | crea gruppi di elenchi Insider

Windows 10 : Microsoft sta lavorando a una nuova UI per il Centro notifiche : La build di Windows 10 rilasciata per errore ieri ha rivelato un’altra feature alla quale Microsoft sta lavorando: una nuova UI per il Centro notifiche. Scopriamo la nuova UI La nuova interfaccia dell’Action center possiede un design moderno ed è responsive, quindi le sue dimensioni si adattano in base alle notifiche presenti. Inoltre è divisa in due parti: Toggle: è sempre visibile quando si apre il Centro notifiche e può essere ...

Microsoft rilascia per sbaglio la build 18947 agli Insider [Agg. Risolto] : [Aggiornamento] Microsoft ha comunicato tramite Twitter che si è trattato di un rilascio accidentale. Inoltre è stato creato un post con maggiori informazioni sull’accaduto e una guida per chi avesse installato la build. Earlier today, build 18947 was accidentally released to a very limited number of #WindowsInsiders. Insiders should no longer be receiving this build. If you received this build – please read this forum post for details ...

Microsoft rilascia per sbaglio la build 18947 agli Insider : Poche ora fa, Microsoft ha rilasciato per sbaglio la build 18947 di Windows 10 agli Insider in tutti i rami di distribuzione. Windows Update trova l’aggiornamento se Sul pc gira Windows 10 a 32-Bit (x86). Si è iscritti al programma Insider nel ramo di distribuzione Release Preview, o Slow o Fast (probabilmente anche Skip Ahead). ALL RINGS ONLY FOR x86 (NO arm64 or amd64) pic.twitter.com/Lvm3Gjlzk6 — ADeltaX (@ADeltaXForce) July ...

Microsoft investe 1 miliardo di dollari per l'intelligenza artificiale : Il ceo: "Mettendo insieme la tecnologia rivoluzionaria di OpenAI con le nuove tecnologie di supercalcolo del cloud di Azure, la nostra ambizione è di rendere l'intelligenza artificiale più democratica"

Microsoft investe un miliardo per creare l’intelligenza artificiale generale : (Foto via Pixabay) Che l’intelligenza artificiale sia ormai uno degli ambiti di maggior investimento e sviluppo per moltissime società tecnologiche non è certo un mistero. Tra i nomi più in vista in questo settore di ricerca c’è sicuramente quello di OpenAi, un’organizzazione non profit fondata nel 2015 dal patron di Tesla, Elon Musk, e da Sam Altman proprio con lo scopo di accelerare gli studi su tecnologie così avanzate. A ulteriore ...

Satya Nadella : Microsoft è "ben posizionata" in quello che sta per diventare un mercato molto più ampio : Durante la conference call trimestrale di Microsoft per investitori e analisti, l'Amministratore Delegato Satya Nadella e il Chief Financial Officer Amy Hood hanno parlato del business dell'azienda.Nadella, in particolare, si è soffermato su Project xCloud e ha affermato con orgoglio che Xbox Live ora conta il numero più alto di utenti PC e mobili di sempre.Il CEO ha anche ricordato che le acquisizioni di studi, ormai alla base della strategia ...

Microsoft e XRA per l’innovazione delle realtà : Microsoft stabilisce una nuova collaborazione con XRA per dare il su contributo nell’universo AR, MR e VR potenziando la ricerca nelle future tecnologie. Microsoft – Mixed Reality Nel corso degli anni abbiamo visto come i differenti progetti di Microsoft abbiano diversificato gli interessi del colosso di Redmond. Progetti del calibro di HoloLens, insieme al lato software che li accompagna, hanno fornito molto materiale alla ricerca nel campo ...

Microsoft annuncia i suoi piani per la Gamescom 2019 : Microsoft ha recentemente annunciato i suoi piani riguardo la Gamescom 2019, fiera tedesca che sarà presente dal 20 al 24 agosto. La compagnia presenterà un episodio speciale di Inside Xbox, oltre che circa 200 diversi titoli.Di seguito troviamo il comunicato stampa dedicato:"Xbox Open Doors si terrà al Gloria Theatre il 21 ed il 23 agosto ed darà modo ai fan di partecipare ad eventi per la community, presentazioni, tornei ed altre esperienze ...

Microsoft Foto si aggiorna : miglioramenti per l’editor video : Durante la giornata di ieri, l’app Microsoft Foto di Windows 10 si è aggiornata pubblicamente implementando diversi miglioramenti per l’editor video e altre novità. Novità in questa versione miglioramenti editor video: Ora è possibile aggiungere una “Scheda titolo”, con colore di sfondo e font del titolo modificabili. Nella Storyboard (in basso) sono stati aggiunti due pulsanti per ruotare o eliminare l’immagine ...

Notebook Surface Book 2 bloccati dall’aggiornamento del sistema operativo - Microsoft ferma tutto : L’aggiornamento di Windows 10 in distribuzione, noto come “May Update 2019”, sta dando problemi su alcuni computer Microsoft Surface Book 2, tanto da avere spinto il colosso di Redmond a sospendere momentaneamente gli aggiornamenti su quel modello. Quello che è accaduto è che alcuni utenti che usano il portatile in questione, nella configurazione al top di gamma con scheda grafica dedicata di Nvidia, hanno lamentato ...

Microsoft Centaurus : nuovo brevetto per il Display : Il progetto di PC pieghevole di Microsoft, noto come Centaurus, potrebbe basarsi su una nuova tipologia di Display con colore e luminosità adattivi. Microsoft Patent In passato abbiamo visto come Microsoft sia stata molto attiva nella registrazione di numerosi brevetti per dispositivi pieghevoli. Se all’inizio l’interesse era indirizzato ad un possibile Microsoft Courier, abbiamo visto l’attenzione spostarsi verso Andromeda: primo di una nuova ...

Microsoft sta progettando dei controller Xbox per smartphone e tablet che potrebbero essere perfetti per xCloud : Microsoft sta sperimentando alcuni prototipi di controller Xbox destinati a smartphone e tablet. Attraverso un documento che contiene una serie di immagini di questi prototipi, i controller progettati si collegherebbero ai lati del dispositivo in modo da offrire un'esperienza simile ai Joy-Con di Nintendo.Come riporta The Verge, questi controller consentono di essere flessibili e poco ingombranti rispetto a soluzioni già esistenti come GameCase, ...

Aggiornate Microsoft : scoperti 77 bug a rischio malware : Il quartier generale di Microsoft in Francia (foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images) Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti di sicurezza per il mese di luglio con l’obiettivo di mettere una toppa contro i malware a un totale di 77 vulnerabilità. Di queste, solo una è stata valutata come moderatamente grave, 62 sono state definite importanti e ben 14 come critiche. Quest’ultime sono relative a problemi di esecuzione di codici in ...