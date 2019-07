L' insegnante di Novara sostiene di non aver scritto il post contro il carabiniere ucciso

Fonte : agi

(Di lunedì 29 luglio 2019) Nel giorno in cui le viene notificato un provvedimento disciplinare dal Ministero dell'Istruzione per unirridente nei confronti della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, l'novarese Eliana Frontinidi non essere stata lei a scrivere quel commento che tanta indignazione ha suscitato. "Non sono stata io. E spiegherò tutto alle autorità", dice la professoressa di Storia dell'Arte raggiunta telefonicamente in Spagna, "mi sono assunta una responsabilità che non è mia. Quelnon l'hoio: è stato utilizzato il mio account per commentare all'interno del gruppo Facebook 'Sei disenza se e senza ma'." Non si tratta di hackeraggio: è stato utilizzato il mio computer. Darò tutti i particolari all'Ufficio Scolastico Regionale". Il commento attribuito a Frontini, apparso a tarda sera nel gruppo Facebook, ...

