Come smettere di compiere errori di posizionamento usando ECAD MCAD

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Alcuni progetti di PCB hanno bisogno di essere rivisti più e più volte perché un componente di natura elettrica può essere in contrasto con una caratteristica meccanica; se questo tipo di problema viene trascurato è possibili riscontrare complicazioni nel punto dove diventa necessario installare il circuito stampato nel sistema definitivo.Esiste però una soluzione a tutto questo ed è la collaborativacon progettazione PCB la quale consente di semplificare e ridurre notevolmente il processo evitando così di usare moltissimo tempo in operazioni di verifica riguardanti la posizione dei componenti con sei sistemi di controllo e senza la realizzazione di prototipi.Ultimamente la tecnologia ha fatto passi da gigante semplificando notevolmente questa fase della progettazione; infatti con le nuove strumentazioni è ora possibile verificare la compatibilità meccanica ...

