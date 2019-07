Bimbo da 18 mesi in ospedale riceve finalmente un cuore | dopo il trapianto potrà uscire

Bimbo di pochi mesi in pericolo di vita - trasportato da Messina a Roma con volo speciale dell’Aeronautica Militare : Un Bimbo di pochi mesi di vita affetto da una grave patologia cardio polmonare é stato trasferito d’urgenza nella tarda serata di oggi dalla Sicilia a Roma con uno speciale volo ambulanza organizzato dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Messina. Il Bimbo era ricoverato presso il centro cardiologico pediatrico dell’Ospedale Mediterraneo di Taormina. Date le serie condizioni cliniche del piccolo e la ...

Bimbo vive 18 mesi con un cuore artificiale esterno - trapianto miracoloso gli salva la vita : Quella stanza, al sesto piano dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove c'è il reparto di Cardiochirurgia pediatrica, era diventata la sua casa. Con una cicogna sulla porta, i...

Diciotto mesi per un cuore - Bimbo di 3 anni salvato grazie al trapianto : Da un anno e mezzo viveva grazie a un cuore artificiale. Un bambino di tre anni, affetto dalla nascita da una grave forma di cardiomiopatia dilatativa, è stato salvato da un trapianto di cuore all’ospedale Regina Margherita di Torino. L’intervento nei giorni scorsi, dopo 520 giorni in attesa della donazione trascorsi nella stanza numero dieci della Cardiochirurgia pediatrica, è riuscito, nonostante le condizioni del piccolo non fossero ...

Bimbo salvato da trapianto dopo 18 mesi di cuore artificiale/ Ora il ritorno a casa : Bimbo salvato da trapianto dopo 18 mesi di cuore artificiale: vita salvata a Torino ad un bambino di soli 3 anni che aspettava di essere trapiantato

Mamma e figlia muoiono durante il parto : si doveva sposare tra 2 settimane. Rebecca era già mamma di un Bimbo di 15 mesi : Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare. La sfortunata protagonista della vicenda si chiama Rebecca Sargeant e solo pochi giorni fa parlava del futuro che avrebbe condiviso con il suo fidanzato, Dale Foster e la loro famiglia. Con un bimbo di 15 mesi, una piccola creatura in arrivo e quattro figliastri, la donna di Melbourne non sarebbe potuta essere più felice. Ma la sua storia non stava iniziando, bensì terminando. Un dramma ...

Usa - Bimbo di 3 mesi muore dopo essere caduto dalle braccia della madre durante lite in strada : La mamma di 26 anni è accusata di omicidio e false dichiarazioni dopo aver raccontato una versione diversa alla polizia nascondendo la lite fatale. La giovane mamma aveva litigato con un'altra donna per futili motivi davanti a un negozio di articoli di bellezza.Continua a leggere

L’uomo che ha picchiato la compagna usando il Bimbo di 2 mesi come mazza fino a ucciderlo : L'incubo vissuto da Samantha George, britannica del Galles del Sud, che ha visto il compagno afferrare per i piedi il figlioletto di appena otto settimane e usarlo come una clava per picchiare lei fino a ucciderlo.Continua a leggere

Bimbo di 10 mesi soffocato da un boccone mentre è al nido : morto dopo 24 ore di agonia : Tragedia in un asilo nido di Edimburgo, dove un Bimbo di soli 10 mesi è stato soffocato da un boccone di cibo, molto probabilmente frutta, ed è morto il giorno successivo nonostante gli sforzi dei medici per salvargli la vita. È successo martedì scorso al nido privato Bright Horizons di Corstorphine e ieri è stato dichiarato il decesso del piccolo. La struttura è stata chiusa per permettere agli inquirenti di svolgere tutte le analisi del caso. ...

Savona - in ospedale con febbre alta : Bimbo di 3 mesi ricoverato in rianimazione per meningite : Il piccolo si era presentato con i familiari al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Savona con febbre alta e condizioni giudicate non stabili dai medici. "È immediatamente scattata la proceduta per sospetta sepsi meningoococcica"e sono stati allertati i colleghi della rianimazione dell' Istituto Gaslini di Genova per il trasferimento. Viste le condizioni, il piccolo è stato sedato e intubato prima del trasporto.

Rogo in casa mentre le madri sono in discoteca : muore Bimbo di 8 mesi - altri 5 piccoli feriti : Per andare a ballare in un locale della zona le mamme avevano lasciato completamente da soli i loro figli piccoli di età compresa tra pochi mesi e i sei anni credendoli al sicuro chiusi in casa. Durante la loro assenza, però, nell'appartamento è divampato un improvviso Rogo che ha ucciso il più piccolo dei bimbi, di appena 8 mesi, e ferito gli altri cinque. È la tragedia che si è consumata domenica scorsa in un sobborgo di Nashville, nello stato ...

Bimbo di otto mesi ricoverato in ospedale : ha ingerito del topicida : Un bambino di otto mesi, originario di Crevalcore (Bologna), è stato ricoverato al Policlinico di Modena dopo aver ingerito del topicida mentre si trovava all’interno di un’abitazione a Pavullo (Modena) insieme ai genitori. L’incidente domestico è avvenuto a Monzone di Pavullo, dove è intervenuto l’elisoccorso del 118. Il piccolo pare non essere in gravi condizioni ma il suo stato di salute sarà monitorato anche nei ...

Ingerisce cocaina - grave Bimbo 18 mesi : 21.46 I genitori di un bambino di 18 mesi avrebbero trovato il figlio in preda a crisi convulsive con una bustina vuota in mano mentre erano al parco. Lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, ma poi il bimbo è finito in coma ed è stato trasferito all' ospedale di Brescia. Ora sta meglio, ha già mangiato da solo. Il piccolo è risultato positivo a metaboliti della cocaina. In corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e ...

E' gravissimo! A Piacenza Bimbo di 13 mesi ingerisce cocaina : Il piccolo è ora ricoverato al Civile di Brescia in gravissime condizioni. I genitori hanno raccontato che il bimbo ha trovato la cocaina durante una passeggiata al parco. Un bambino di 13 mesi sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civile di Brescia dopo aver ingerito della sostanza stupefacente, forse cocaina.-- Il dramma si è verificato a Piacenza lo scorso sabato. Secondo quanto raccontato ai ...

Bimbo con due madri ottiene diritto alla carta d’identità : per mesi era stato un “fantasma” : Secondo il Tribunale di Rovereto un Bimbo con due madri ha il diritto di ottenere la carta d'identità rilasciata dal comune di residenza delle donne, nel rispetto di un atto dello stato civile creato in un altro comune. Il caso è stato reso noto dall'avvocato Alexander Schuster. L'ottobre scorso, dopo la nascita del bambino della coppia (una è la madre partoriente) fuori dalla provincia di Trento, è stata richiesta dalle donne, entrambe ...