Affidi Bibbiano | confessa l' assistente sociale | ' Report falsi | pressioni dai superiori'

Affidi illeciti - Procura Modena riapre inchiesta Veleno : c’è un legame coi bimbi di Bibbiano? : Sarebbe emerso che gli interrogatori ai bambini coinvolti nel presunto giro di pedofili, oltre vent'anni fa, furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"Continua a leggere

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'inchiesta Veleno : c'è un legame con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Affidi illeciti - la Procura di Modena riapre l'inchiesta Veleno : c'è un nesso con Bibbiano? : Gli interrogatori furono svolti da alcuni psicologi di "Hansel e Gretel" di Torino coinvolti ora nel caso "Angeli e Demoni"

Bibbiano - nuovi dettagli choc : Federica Anghinolfi prometteva Affidi senza scadenza : Costanza Tosi Secondo le intercettazioni contenute nelle carte della Procura, la dirigente dei servizi sociali prometteva a coppie affidatarie affidi "sine die" Federica Anghinolfi prometteva alle coppie “affidi senza scadenza”. Si allunga la lista degli illeciti che sarebbero stati compiuti dalla dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza, ora agli arresti domiciliari per lo scandalo sugli affidi dei minori emerso dall’inchiesta ...

Caso Bibbiano - spunta finto affido per intascare soldi e promesse di Affidi permanenti : Nuovi particolari emergono dalle carte dell'inchiesta Angeli e Demoni condotta dalla Procura di Reggio Emilia sul cosiddetto Caso Bibbiano: un affido presente solo sulla carta per intascare i soldi del rimborso e la promessa ad alcune coppie che l'affido sarebbe potuto diventare permanente se le relazioni dei servizi sociali continuavano a ritenere i genitori inadeguati,Continua a leggere

Bibbiano - nuovi dettagli choc : spuntano gli Affidi "fantasma" : Costanza Tosi Dalle carte emerge che una donna, per poter lavorare, doveva fingersi affidataria di un minore Era stata nominata affidataria di due bambini, ma la donna, quei piccoli, non li ha mai accuditi. Maria (nome di fantasia, ndr) sarebbe l'ennesima vittima dei servizi sociali della Val D’enza. Gli stessi che, secondo la Procura di Reggio Emilia, avevano messo in piedi un presunto giro di affari illecito denunciato ...

Caso Bibbiano - la responsabile dei servizi prometteva Affidi senza scadenza : Federica Anghinolfi, agli arresti domiciliari, intercettata mentre parlava con associazioni Lgbt. E spuntano anche falsi provvedimenti. Zingaretti: "Duri coi responsabili e con gli sciacalli"

Cosa c’entra il sindaco Pd di Bibbiano con le indagini sugli Affidi : Andrea Carletti, sindaco di Bibbiano (RE) Alcuni giorni fa il responsabile nazionale riforme del Partito democratico, Emanuele Fiano, ospite del programma Coffee Break in onda su La7, ha chiesto all’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri – anch’ella presente in studio – di specificare quale reato venisse contestato al sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti. Tovaglieri da qualche minuto accusava il partito di avere la coscienza ...

Salvini a Bibbiano : commissione d'inchiesta<br> su Affidi entro agosto : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Bibbiano - tornano a casa 4 bambini coinvolti nello scandalo degli Affidi illeciti : Dopo l'inchiesta tornano a casa 4 dei 6 bambini coinvolti nello scandalo sugli affidi illeciti a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. I quattro piccoli sono tornati dai loro genitori...

Affidi illeciti Bibbiano - 4 bimbi tornano a casa : È passato quasi un mese da quando, il 27 giugno, i carabinieri di Reggio Emilia hanno messo agli arresti domiciliari 6 persone e altre 10 hanno ricevuto notifiche di misure cautelari nell’inchiesta Angeli e Demoni sugli Affidi dei minori nel comune di Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia. Secondo l’ipotesi degli inquirenti c’era un sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune fatto attraverso la manipolazione delle ...

Bibbiano - 4 bimbi tornano dai genitori naturali dopo l'inchiesta sugli Affidi illeciti : Per quattro dei sei bambini coinvolti nello scandalo affidi illeciti di Bibbiano c'è un lieto fine, infatti il Tribunale dei Minori di Bologna, una volta valutati i loro casi, ha deciso che gli infanti vengano restituiti ai loro genitori naturali. La cittadina in provincia di Reggio Emilia in queste settimane è finita al centro della cronaca nazionale, e non solo, perché l'autorità giudiziaria ha scoperto un vero e proprio giro legato al mondo ...

Bambini di Bibbiano - in quattro tornano a casa dopo l’inchiesta sugli Affidi illeciti : quattro dei sei Bambini di Bibbiano finiti al centro dell'inchiesta Angeli e Demoni sugli affidi illeciti possono tornare a casa dalle mamme e dai papà naturali. Lo ha deciso il Tribunale dei Minori di Bologna, dopo aver controllato uno per uno i singoli casi.Continua a leggere

Affidi illeciti a Bibbiano : cosa sappiamo finora : Affidi illeciti a Bibbiano: cosa sappiamo finora A un mese dall'inizio dell'indagine su un presunto sistema per sottrarre bimbi alle famiglie e manipolarne l'affidamento in cambio di soldi, la lista degli indagati si allarga. Lo psicoterapeuta Claudio Foti, scarcerato, si difende: "Fango su di me, non sono un mostro". Il giorno dopo gli arresti sono stati diffusi dettagli relativi alle presunte pratiche poste in essere ...