Android Q su tutti i Samsung Galaxy S10 ben presto | su quali altri smartphone?

Facebook porterà nuove applicazioni su Android - poiché tutti ne sentono il bisogno : Si chiama NPE il nuovo team di Facebook che si occuperà dello sviluppo di nuove applicazioni, che funzioneranno all'esterno della piattaforma principale. L'articolo Facebook porterà nuove applicazioni su Android, poiché tutti ne sentono il bisogno proviene da TuttoAndroid.

Stampare da cellulare Android o iPhone : tutti i metodi : Avete ricevuto un documento importante dall’ufficio o dal datore di lavoro ma non avete il tempo per aprirlo e stamparlo dal computer? Non dovete più dipendere dal computer per Stampare un documento con la stampante di casa o in ufficio! Nell’articolo che segue, scoprite come Stampare da cellulare utilizzando una tecnologia senza fili oppure facendo […] Stampare da cellulare Android o iPhone: tutti i metodi

Stampare da cellulare Android o iPhone : tutti i metodi : Avete ricevuto un documento importante dall’ufficio o dal datore di lavoro ma non avete il tempo per aprirlo e stamparlo dal computer? Non dovete più dipendere dal computer per Stampare un documento con la stampante di casa o in ufficio! Nell’articolo che segue, scoprite come Stampare da cellulare utilizzando una tecnologia senza fili oppure facendo […] Stampare da cellulare Android o iPhone: tutti i metodi

Le notifiche di Android sono arrivate su Windows 10 per tutti - finalmente : Dopo mesi di test con Windows Insider, ora tutti gli utenti dell'app Microsoft Your Phone (Il tuo telefono) possono visualizzare e gestire le notifiche Android sul PC mano a mano che arrivano senza dover interagire con lo smartphone. Il rollout dell'app ha attualmente raggiunto circa il 50% dei PC, ma dovrebbe essere completato entro una settimana. L'articolo Le notifiche di Android sono arrivate su Windows 10 per tutti, finalmente proviene da ...

Stampare da cellulare Android o iPhone : tutti i metodi : Avete ricevuto un documento importante dall’ufficio o dal datore di lavoro ma non avete il tempo per aprirlo e stamparlo dal computer? Non dovete più dipendere dal computer per Stampare un documento con la stampante di casa o in ufficio! Nell’articolo che segue, scoprite come Stampare da cellulare utilizzando una tecnologia senza fili oppure facendo […] Stampare da cellulare Android o iPhone: tutti i metodi

Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo : patch per tutti e Android 9 Pie per Nokia 2.2 : Un rollout quasi senza precedenti, quello disposto da Nokia nelle scorse ore. Gli smartphone dell'azienda destinatari di un aggiornamento sono ben tredici L'articolo Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo: patch per tutti e Android 9 Pie per Nokia 2.2 proviene da TuttoAndroid.

Harry Potter Wizards Unite : ecco tutti i dispositivi iOS ed Android compatibili : Niantic ha appena pubblicato Harry Potter: Wizards Unite, un nuovo gioco per dispositivi mobile in stile Pokémon GO. Tuttavia questo nuovo gioco sarà supportato solo da alcuni tipi di cellulari. Per l'occasione Heavy ha riportato gli elenchi di tutti i dispositivi che lo supportano o meno.Per quanto riguarda iPhone ed iPad, Apple ha dichiarato che il gioco girerà su dispositivi aggiornati alla versione iOS 10.0 o superiore. Se quindi avete un ...

Ecco come Google fornirà il servizio Chat RCS direttamente a tutti gli utenti Android : Entro la fine del mese, gli utenti nel Regno Unito e in Francia potranno accedere ai servizi di Chat RCS forniti direttamente da Google, invece di aspettare che il loro operatore supporti tale servizio che in futuro dovrebbe diventare universalmente disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo Ecco come Google fornirà il servizio Chat RCS direttamente a tutti gli utenti Android proviene da TuttoAndroid.

I Device Health Services di Google sono ora integrati in (quasi) tutti gli smartphone Android : L'app Device Health Services è sempre meno esclusiva e raggiunge moltissimi modelli di smartphone Android con l'ultimo aggiornamento: ecco a cosa serve e cosa cambia per gli utenti. L'articolo I Device Health Services di Google sono ora integrati in (quasi) tutti gli smartphone Android proviene da TuttoAndroid.