Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – “all’uomo a Roma, per fermare ilche stanotte hauna coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che paghera’ fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finche’ campa.” Lo dice il ministro dell’Interno Matteo, a proposito dela Roma. L'articoloche ha, èall’uomo proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Salvini: prenderemo bastardo che ha ucciso #Carabiniere, è caccia all’uomo: Roma – “Caccia… - Siciliano741 : @Serik_tpol @ginocalcinotto @Ori254 @luigidimaio Se andiamo avanti a forza di concessioni a Salvini quando prima o… - elnaza : @Guido44895392 @GalluzziAntoni1 Gli accordi per il rientro con la nuova commissione che la lega non ha votato penso… -