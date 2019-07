Roma | carabiniere ucciso a coltellate | 2 sospettati

Sammarco : morte carabiniere è tragica notizia da cuore di Roma : Roma – “Una tragica notizia proviene dal cuore della Capitale, un carabiniere e’ morto, un giovane servitore dello Stato intervenuto per recuperare durante un fermo una misera refurtiva di criminali ancora piu’ miseri. Dolore e rabbia per quanto accaduto. Oltre ad essere molto giovane, si era anche spostato da poco, un uomo che stava adempiendo al proprio dovere. E proprio facendo il suo dovere e’ caduto per lo ...

Carabiniere ucciso con 8 coltellate in centro a Roma : 4 persone in caserma : Mario Rega Cerciello, 35 anni, al momento dell’aggressione stava facendo un controllo per furto insieme a un collega. Due dei sospettati bloccati in un hotel di lusso dopo essere stati riconosciuti nei video di sorveglianza

Il carabiniere ucciso a Roma era tornato dal viaggio di nozze da 10 giorni. La moglie : “Me l’hanno ammazzato” : Dopo il matrimonio un viaggio in Madagascar. Il suo comandante: «Aiutava i malati a Lourdes. Era preparato e sapeva fare bene il suo lavoro»

Carabiniere ucciso a Roma : fermate due persone. I dettagli del caso : Otto coltellate per guadagnare la fuga. Otto coltellate, delle quali una al cuore, hanno ammazzato questa notte il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni. E’ successo poco dopo le 3, quando un equipaggio della stazione di piazza Farnese è intervenuto in via Pietro Cossa, nel centro di Roma, per un “cavallo di ritorno” di una borsa, rubata poco prima da due ladri. Bloccati dai militari, uno dei due ha estratto un coltello ...

Carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati : 2 presi in hotel a Prati. Verifiche su zaino nero : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

Carabiniere ucciso a Roma - la svolta? "Ascoltati in caserma due americani" : Il caso di Mario Rega Cerciello, Carabiniere 35enne ucciso a Roma durante il servizio, potrebbe essere giunto a una svolta: i sospetti degli inquirenti ora si concentrerebbero - riferisce l'Adnkronos - su due cittadini americani ascoltati in queste ore dai carabinieri del nucleo investigativo di via

Carabiniere ucciso a Roma - testimonianza straziante : "Così salvò la vita a mia figlia" : A parlare di Mario Rega Cerciello, il vicebrigadiere ucciso a Roma con diverse coltellate nella scorsa notte, è Elisabetta, la donna che con una lettera "scritta di notte" testimoniò il gesto d'amore della vittima. "Non ci sono parole. Un ragazzo nobile, di nobili sentimenti. Era tanto generoso, mi

Carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati in caserma. Verifiche su uno zainetto nero : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....

Roma - ucciso carabiniere a coltellate per 100 euro : Il carabiniere Mario Cerciello Rega è stato ucciso questa notte, a Roma, quartiere Prati, per 100 euro. Tanto avevano chiesto alla vittima di un furto i due ladri che le avevano sottratto la borsa. Si erano accordati per restituirgliela dietro pagamento (una tattica criminale che in gergo si chiama «cavallo di ritorno»), ma all’appuntamento hanno trovato, al posto della donna derubata, Cerciello Rega e un collega, che li hanno bloccati. Uno dei ...

Carabiniere ucciso a Roma oggi : identikit del killer - ecco chi è : Carabiniere ucciso a Roma oggi: identikit del killer, ecco chi è Un Carabiniere di 35 anni è stato ucciso oggi a Roma, venerdì 26 luglio 2019. Mario Cerciello Rega, questo il suo nome, era un vicebrigadiere sposatosi poco tempo fa e appena tornato dalla luna di miele. Insieme a un collega aveva raggiunto una donna che li aveva chiamati perché vittima di una rapina. I due si sono appropinquati verso i due rapinatori, che però hanno opposto ...

Roma : carabiniere ucciso durante un tentativo di estorsione : Due uomini, probabilmente di origine straniera, hanno ucciso un carabiniere a coltellate questa notte. È successo a Roma, nel quartiere Prati. Gli agenti stavano effettuando un inseguimento a causa del furto di una borsa, uno dei due fuggitivi ha estratto l'arma e ha colpito il carabiniere. carabiniere accoltellato nella notte La vittima è il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, di 35 anni: è stata inutile la corsa in ospedale. La tragedia si è ...

Roma - carabiniere ucciso a coltellate : aveva 35 anni. Caccia all'uomo - fermati due sospetti : Caccia all'uomo a Roma, dove questa notte un carabiniere di 35 anni è stato ucciso a coltellate. È accaduto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, poco dopo le 3: Mario...

Roma - 4 uomini in caserma per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega in Prati : È accaduto in via Pietro Cossa, vicino a Castel Sant’Angelo. A colpire il militare, Mario Cerciello Rega, 35 anni, sarebbe stato un nordafricano bloccato insieme a un complice perché ritenuti responsabili di furto e estorsione. Il collega: «Era in una pozza di sangue». La moglie: «Me lo hanno ammazzato»

Carabiniere ucciso dai ladri a Roma - 4 interrogati. Mario Rega Cerciello era sposato da 43 giorni : Un Carabiniere di 35 anni, Mario Rega Cerciello, vicebrigadiere, è stato ucciso a Roma mentre tentava di fermare due ladri che avevano derubato una donna. Un altro è rimasto ferito....