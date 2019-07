Lancia Ypsilon da sola vende più di tutte le Alfa Romeo

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 5] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 3] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 2] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Ritirati lotti di Lancia Ypsilon dal mercato : “pericolo per guida non sicura e rischio incidenti” [INFO] : Ritirati dal mercato alcuni lotti di Lancia Ypsilon per un problema di sicurezza. A darne l’annuncio è stato Rapex, il Rapid Alert System for non-food dangerous products dell’Unione Europea. La casa produttrice – come si legge sullo Sportello del Diritti – ha dovuto provvedere al richiamo comunicato attraverso l’ultimo bollettino A12 / 0923/19 emanato dal Ministero in data 21 giugno e FIAT avrebbe confermato ...

Lancia Ypsilon - Una settimana con la 1.2 Black and Noir [Day 1] : La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la Lancia Ypsilon 1.2 benzina Black and Noir. Lunga tre metri e 84 cm, larga 168 cm e alta 152 cm, la piccola italiana ha un bagagliaio da 245 litri e può trasportare fino a cinque persone. Il suo quattro cilindri da 69 CV e 102 Nm con cambio manuale a cinque rapporti le consente di toccare una velocità massima di 163 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 14,8 secondi: il consumo medio ...

Lancia Ypsilon Black and Noir - il «tubino nero» delle quattro ruote : La nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirLa nuova Lancia Ypsilon Black and NoirPotrebbe essere considerata il «tubino nero» delle quattro ruote. Adatta a ogni occasione, la nuova Lancia Ypsilon Black and Noir, 34esima edizione speciale, è la risposta perfetta ...