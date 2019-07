Google dovrebbe lanciare ADT-3 con Android TV per gli sviluppatori alla fine del 2019

Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google : Secondo Ren Zhengfei, fondatore e CEO di Huawei , l'abbandono di Android in favore di Hongmeng OS farebbe perdere 800 milioni di utenti a Google . L'articolo Ecco quanto dovrebbe costare l’abbandono di Android di Huawei a Google proviene da Tutto Android .

Il marchio Google Home dovrebbe cambiare nome in Google Nest Home : Durante il Google I/O 2019, l'azienda di Mountain View ha confermato che i suoi speaker intelligenti potrebbero ricevere il marchio "Google Nest", ma il Google Store rivela che la transizione potrebbe già essere avviata visto che oggi appare per la prima il "marchio Nest Home". L'articolo Il marchio Google Home dovrebbe cambiare nome in Google Nest Home proviene da TuttoAndroid.