Decreto sicurezza bis | fronda M5S  In 17 non votano e Fico lascia l’Aula  Salvini e Di

Decreto sicurezza bis : 17 grillini non votano e Fico esce dall’Aula. Stretta ai soccorsi in mare : Conte: «Non certo maggioranze». Salvini: «Cosa dice il premier mi interessa meno di zero». Tra i Cinque Stelle cresce l’insofferenza dopo il via libera alla Tav

DALL'ITALIA Naufragio di due barconi al largo della Libia. 150 morti. Due imbarcazioni con a bordo circa 300 migranti sono affondate davanti alla costa di Khoms. Circa 130 persone sono state salvate e riportate in Libia. Sono sbarcati circa 20 migranti su due barchini giovedì sera a Lampedusa.

Sicurezza bis - la Camera ha approvato il Decreto con 322 voti favorevoli. Testo passa al Senato per approvazione definitiva : La Camera ha approvato il decreto Sicurezza bis con 322 voti favorevoli, 90 contrari e un’astensione, dopo che sul provvedimento il governo aveva messo la fiducia, confermata mercoledì con 325 sì e 248 no. Adesso, il Testo passerà al Senato per l’approvazione definitiva: secondo il calendario di Palazzo Madama, l’esame dovrebbe cominciare entro il primo agosto. Matteo Salvini è il primo a manifestare soddisfazione per un provvedimento fortemente ...

Decreto sicurezza bis - la Camera approva il provvedimento voluto da Matteo Salvini : La Camera dei deputati ha approvato il Decreto sicurezza bis, provvedimento fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e riguardante i migranti, le Ong e l'ordine pubblico. Ora il provvedimento, che ha anche incassato la fiducia posta dal governo a Montecitorio, passerà all'esame del Senato in seconda lettura.Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - Fratoianni provoca la Lega : 'Multe a Ong pagabili in 80 anni' : Nicola Fratoianni continua a restare sulla questione Ong. Il deputato, facente parte del gruppo parlamentare di Liberi ed Uguali, è intervenuto in aula esprimendosi ancora una volta vicinanza alle associazioni non governative che pattugliano il Mediterraneo alla ricerca di migranti da salvare e inasprendo la polemica nei confronti della Lega. Non è la prima volta che ciò accade considerato che solo pochi giorni fa aveva definito "schifoso" il ...

Tutele per arbitri e agenti - multe alle Ong : il Decreto sicurezza bis arriva in Senato : Passa alla Camera con la fiducia, poi andrà al Senato. Ma la Corte Costituzionale boccia i poteri dei prefetti del primo decreto Salvini del 2018

Decreto sicurezza bis - il governo incassa la fiducia della Camera : La Camera dei deputati ha votato a favore della questione di fiducia posta dal governo sul Decreto sicurezza bis. Voto favorevole è arrivato dalle due forze di maggioranza (Movimento 5 Stelle e Lega), contrarietà assoluta per Pd e Leu, mentre Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno detto no alla fiducia ma voteranno a favore del provvedimento.Continua a leggere