Britney Spears ancora regina dei red carpet alla première di ' C' era una volta a Hollywood'

(Di venerdì 26 luglio 2019) La principessa del pop è finalmente tornata. Dopo aver involontariamente gettato nello sconforto i suoi fedeli sostenitori, prendendo la decisione di ritirarsi momentaneamente dalle scene e sospendendo il preannunciatoDomination show di Las Vegas, la cantante statunitense è apparsa in una forma fisica raggiante e nuovamente felice. Nella sua ultima apparizione pubblica,era in dolce compagnia con il suo nuovo fidanzato Sam Asghari. La coppia si è presentata dinanzi ai paparazzi, in occasione dellamondiale del nuovo capolavoro di Quentin Tarantino. Il film, 'C'era una', esce negli USA il 26 luglio e in Italia il 19 settembre e vede protagonisti Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie. I fan tirano un sospiro di sollievo dopo il recente ricovero della popstar In moltissimi, tra i fan die non, dopo la notizia del suo ...

