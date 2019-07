ATP Amburgo – Alexander Zverev accede in semifinale | sconfitto Krainovic al terzo set

ATP Amburgo – Fragoroso ko per Thiem ai quarti di finale : l’austriaco si arrende a Rublev dopo 2 tie-break : Dominic Thiem sconfitto ai quarti di finale dell’ATP di Amburgo: il tennista austriaco sconfitto da Andrey Rublev dopo due tie-break dopo 1 ora e 49 minuti Dominic Thiem alza bandiera bianca e vede termina con l’amaro in bocca il suo ATP d’Amburgo. Il tennista austriaco, numero 4 al mondo, è stato sconfitto da Andrey Rublev (numero 78 del ranking mondiale maschile) ai quarti di finale del torneo tedesco. Rublev si è imposto dopo due set ...

Diretta Fognini Carreno Busta/ Streaming video e tv : ATP Amburgo - Fabio punta la semi : Diretta Fabio Fognini-Pablo Carreno Busta, quarti di finale Atp Amburgo: Streaming video e tv, risultato, vincitore e andamento nel torno. Rovescio da urlo

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fabio Fognini accede ai quarti di finale. Sconfitto il tedesco Molleker : Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Amburgo. Il nativo di Arma di Taggia e dieci del mondo ha Sconfitto in due set il tedesco Rudolf Molleker, numero 150 del ranking mondiale, con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e ventidue minuti di gioco. L’equilibrio del primo set viene spezzato da Molleker nel sesto game, con il tedesco che sfrutta due brutti errori di Fognini e alla fine ottiene il break. Il ...

ATP Amburgo – Fabio Fognini accede ai quarti di finale : Molleker sconfitto in due set : Fabio Fognini accede ai quarti di finale dell’ATP di Amburgo: il tennista italiano supera il tedesco Rudolf Molleker in due set Bastano 1 ora e 22 minuti a Fabio Fognini per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Amburgo. Il tennista italiano, numero 10 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per il turno successivo battendo il tedesco Rudolf Molleker in 2 set, vinti con il punteggio di 7-5 / 6-4. Ai quarti di finale Fognini ...

ATP Amburgo – Zverev non stecca agli ottavi : Delbonis sconfitto in due set : Alexander Zverev non stecca agli ottavi di finale di Amburgo: il tennista tedesco supera Federico Delbonis in due set e accede al turno successivo Alexander Zverev accede agli ottavi di finale dell’ATP di Amburgo. Il tennista tedesco non stecca davanti al pubblico di casa e supera l’argentino Delbonis in 1 ora e 47 minuti con il punteggio di 4-6 / 6-7 (2-7). Ai quarti di finale del torneo tedesco Zverev affronterà Krainovic.L'articolo ATP ...

ATP Amburgo – Thiem non lascia scampo a Fucsovics - l’austriaco stacca in scioltezza il pass per i quarti : Il tennista austriaco non lascia scampo al proprio avversario, imponendosi in due set con il punteggio di 7-5, 6-1 Dominic Thiem stacca il pass per i quarti di finale del torneo ATP di Amburgo, superando senza problemi l’ungherese Fucsovics. Dopo un primo set combattuto, risolto solo all’undicesimo gioco, l’austriaco vince senza patemi la seconda frazione chiudendo con il punteggio di 7-5, 6-1. Il numero uno del seeding ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : i risultati di martedì 23 luglio. Thiem e Zverev avanzano al secondo turno - Fognini promosso - Cecchinato out : Ad Amburgo (Germania) la giornata degli incontri del torneo ATP di Tennis appartiene già all’album dei ricordi. Andiamo a illustrare cosa è accaduto di significativo sulla terra rossa tedesca. Partiamo dai grossi calibri, ovvero Alexander Zverer e Dominic Thiem. Sascha, davanti al pubblico di casa, ha affrontato l’insidioso cileno Nicolas Jarry (n.38 ATP), reduce dalla vittoria a Bastad (Svezia). Il teutonico si è imposto con il ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fognini facile al secondo turno - Cecchinato spreca e perde ancora all’esordio : Luci e ombre nell’ATP di Amburgo (Germania) per l’Italia. Il primo turno del torneo tedesco sorride a Fabio Fognini e affossa Marco Cecchinato. Il ligure, testa di serie n.3 del seeding, ha liquidato in due set il n.374 ATP Julian Lenz con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 17 minuti di partita. Un match nel quale la classe di Fabio si è accesa un po’ a fasi alterne e, dopo i problemi fisici patiti nelle precedenti apparizioni, ...

ATP Amburgo – Fognini facile all’esordio : Lenz ko in due set : Esordio vincente per Fognini al torneo ATP di Amburgo: l’azzurro elimina in due set il tedesco Lenz Buona la prima per Fabio Fognini all'”Hamburg European Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il tennista ligure ha eliminato all’esordio il tedesco Julian Lenz, proveniente dalle qualificazioni. Il numero 10 ...

ATP Amburgo – Esordio amaro per Cecchinato : l’azzurro spreca tre match point : Delbonis al secondo turno : Niente da fare per Cecchinato al primo turno del torneo ATP di Amburgo: l’azzurro ko in tre set Cecchinato eliminato al primo turno dell'”Hamburg European Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il tennista italiano ha sprecato 3 match point consecutivi, sul 5-4 nel secondo set, con il servizio a favore, e ha ceduto ...

ATP Amburgo – Esordio vincente per Zverev : Jarry ko in due set : Zverev sorride al torneo ATP di Amburgo: superato il primo turno in scioltezza Buona la prima per Alexander Zverev nel suo torneo di casa: il tennista tedesco ha superato il primo turno dell’Hamburg European Open, torneo Atp 500 dotato di un montepremi pari a 1.718.170 euro in corso sui campi in terra rossa della città portuale del nord della Germania. Il numero 5 del ranking ATP ha eliminato in due set il cileno Jarry, ...

ATP Amburgo – Buona la prima per Thiem : Cuevas ko in due set : Thiem trionfa al primo turno del torneo ATP di Amburgo: Cuevas eliminato in due set Esordio positivo per Thiem al torneo ATP di Amburgo: il tennista austriaco ha eliminato in due set il rivale Cuevas ai 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città tedesca. Il numero 4 al mondo ha trionfato in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, staccando così il pass per gli ottavi, dove affronterà ...

ATP Amburgo – Salvatore Caruso dà forfait : problemi alla coscia per il tennista azzurro : Salvatore Caruso annuncia il suo forfait dall’ATP di Amburgo: il tennista italiano costretto a saltare il torneo tedesco a causa di un problema alla coscia destra Salvatore Caruso è stato costretto a dare forfait dal torneo ATP 500 di Amburgo. Il tennista italiano, infortunatosi alla coscia sinistra nel corso della semifinale di Umago, non ha ancora recuperato e non prenderà parte al torneo insieme agli altri due italiani Fognini e ...

Tennis - ATP Amburgo 2019 : Fucsovics elimina Kohlschreiber. Chardy vince il derby francese : Si è aperto il torneo ATP di Amburgo. Una giornata in chiaroscuro per i padroni di casa, con due sconfitte e una vittoria, quella di Rudolf Molleker contro l’argentino Leonardo Mayer in due set per 7-6 6-4. La prima sconfitta è quella di Altmaier, battuto nettamente da Martin Klizan con un doppio 6-2; mentre la seconda è quella di Philipp Kohlschreiber, demolito da Marton Fucsovics con il punteggio di 6-3 6-0. Sfida bellissima quella tra i ...