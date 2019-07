Sport in lutto Aveva solo 23 anni e una carriera piena di successi | “Devastati”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2019) Un altro tragiconel mondo dello, un’altra triste morte che colpisce il nobiledel pugilato. Dopo la scomparsa del russo Maxim Dadashev, oggi è arrivata una nuova notizia a spezzare le giornate e i cuori di tantissimi appassionati. L’argentino Hugo Santillan ha pagato a caro prezzo l’ultimo incontro in cui è sceso sul ring: troppo forte l’avversario, troppo forti i suoi colpi. Il fisico non ha retto.appena ventitré. Gravi responsabilità sono state addossato al suo angolo, che forse avrebbe potuto richiamarlo molto prima, senza fargli correre rischi inutile e, infine, salvandogli la vita. Perché Santillan, si vedeva a occhio nudo, non era in grado di continuare, iniziava a sbarellare, a perdere conoscenza. Ma per i suoi tecnici si poteva continuare. E così si è arrivati alla tragedia, in una delle scene più tragiche che si erano mai viste sulla scena ...

