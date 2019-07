Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 25 luglio 2019) In Italia minare criptovalute e monete virtuali diventa sempre meno conveniente a causa dei costi elevati dell’energia elettrica ed è anche per questo che la produzione privilegia Paesi come...

fisco24_info : Scantinati, capannoni e rifugi alpini: ecco dove scavano i minatori di criptomonete: In Italia minare criptovalute… -