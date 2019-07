Roberta Ragusa, Antonio Logli è stato licenziato dal Comune

(Di giovedì 25 luglio 2019) Per effetto della sentenza di Cassazione che lo condanna a 20 anni di carcere per l'omicidio della mogliedal. L'ex elettricista lavorava come amministrativo nel corpo dei vigili urbani, archiviando multe. Per far fronte al debito con gli avvocati,ha anche ipotecato alcuni beni.