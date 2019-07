Migranti | più di 100 a Lampedusa in poche ore | ma il Viminale ha occhi solo

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Sbarchi nel porto più vicino». Salvini : «Non ci dai ordini» : Nuovo botta e risposta tra Salvini e Macron. Il terreno di scontro è quello dei Migranti, al centro di un vertice organizzato a Parigi e dove il Viminale ha inviato solo i suoi tecnici facendo...

Macron deplora l'assenza di Salvini al vertice sui Migranti. E ribadisce : "Gli sbarchi devono avvenire nel porto più vicino" : “Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità”: lo ha detto Emmanuel Macron a Parigi. “L’impegno ...

3 sbarchi in 24 ore : arrivati in Italia più di 120 Migranti. E Salvini attacca le ong : Due sbarchi a Lampedusa nelle ultime 24 ore: sull'isola delle Pelagie arrivano oltre 70 migranti. Sempre ieri a Siculiana (Ag) un altro sbraco 'fantasma': una cinquantina di persone arrivano in spiaggia con un peschereccio. Salvini continua la sua battaglia contro le ong sui social: ""Adesso partono pure dal Mare del Nord per venire ad aiutare gli scafisti nel Mediterraneo, roba da matti..."Continua a leggere

Più donazioni dagli italiani per aiutare i Migranti a casa loro. Il piano della Lega : "Aiutiamoli a casa loro". Finora per la Lega era 'solo' uno slogan, ora è arrivata una proposta di legge depositata a Palazzo Madama che va concretamente in questa direzione. Primo firmatario il senatore Toni Iwobi - è stata sottoscritta dal capogruppo, Massimiliano Romeo, e dagli altri esponenti del partito di via Bellerio al Senato - l'obiettivo, in sostanza, è quello di favorire la cooperazione, far sì che arrivino fondi ...

Migranti - caso Spadafora e rapporti tra Lega e Russia : i temi più discussi su Twitter : La vicenda della barca da diporto Alex&Co è il tema che ha generato il maggior volume di interazioni tra tutti i temi passati in rassegna con 47.230 tweet, oltre 140 mila condivisioni e un tasso di engagement altissimo (al 3%), nella settimana tra il 5 e l'11 luglio, secondo l'analisi svolta da KpI6 per Agi. Una flusso di conversazioni costante e distribuito per l'intero periodo monitorato, da parte dell'audience, con una sentiment ...

Migranti - Parolin : se chiudi più problemi : 21.16 "Stiamo attenti perché se ci chiudiamo non risolveremo neanche i nostri problemi ma li aumenteremo".Così il segretario di Stato vaticano card. Parolin. "Non è per egoismo che ci apriamo -ha aggiunto- ma è una conseguenza immediata quella di creare ancora più difficoltà se c'è chiusura nei confronti degli altri, di chi sta peggio di noi". E conclude: "Le scelte politiche vanno fatte dai responsabili della politica però queste scelte ...

Migranti - Tunisi assicura più controlli : 22.52 In un colloquio telefonico col premier italiano Conte, il primo ministro Tunisino, Yussef al-Shahed, "si è reso disponibile a garantire maggiori controlli delle coste Tunisine per un contrasto più efficace del fenomeno dell'immigrazione clandestina". Proprio su questo tema i due primi ministri hanno convenuto sulla necessità di proseguire nel percorso di massima collaborazione tra i due Paesi.

Conte avverte il Viminale sui Migranti : "Non si può fare tutto soli. Più sforzi per i rimpatri" : Non si può fare tutto da soli, e per i rimpatri serve di più. È il messaggio che arriva dal premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti. Il fenomeno dell’immigrazione, dice il premier “richiede l’azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci Contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto ...

