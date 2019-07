CorMez | Milik non rientra nei parametri del Betis

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, la trattativa per il rinnovo dinel Napoli è bloccata. Il polacco ha chiesto un ingaggio importante per prolungare il suo contratto, la cui scadenza è prevista per il 2021. Solo, però, se arrivassero offerte di almeno 60 milioni per il polacco, il Napoli potrebbe accelerare la volata su Icardi. Suc’è l’interesse del, che si è mosso già a gennaio. Il quotidiano, però, scrive che oltre un semplice sondaggio non si è andati: “nonneidel club andaluso né per l’ingaggio né per il costo del cartellino: l’obiettivo reale è Borja Iglesias dell’Espanyol” L'articolononneidelilNapolista.

