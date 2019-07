Come far durare più a lungo il trucco sopracciglia? Prodotti e consigli

Fonte : dilei

(Di giovedì 25 luglio 2019) In estate, si sa, tutto il makeup dura meno ed è necessario ritoccare ogni tanto la cipria, il rossetto o magari il blush. Capita anche che leperdano un po’ di colore e si lucidino, lasciando intravedere qualche buchetto qua e là o la pelle sottostante. Ci sono però tutta una serie didall’effetto lunga tenuta ed anche waterproof, perfetti per ovviare al problema, facile da applicare ed adatti per ogni gusto. I Gel, pratici e veloci per un risultato naturale Se volete unire performance e durata, ottimi sono i gel colorati per le. Spesso dotati di un piccolissimo scovolinoquelli del mascara, sono perfetti per riordinare e pettinare letenendole a posto ed andando a riempire istantaneamente i piccoli buchini della pelle. Inoltre, con lo scovolino, spesso è possibile rilasciare un po’ di prodotto anche nelle zone ...

