Un anno dalla morte di Sergio Marchionne | il dolce messaggio di John Elkann | “il suo

9 anni dalla formazione degli One Direction - i 5 ragazzi inglesi che hanno conquistato il mondo : Era il 23 luglio 2010 quando gli One Direction diventavano una band e oggi sono trascorsi esattamente 9 anni da quel momento in cui le vite di cinque ragazzi inglesi cambiarono per sempre. Non tutti forse sanno che gli One Direction sono, per certi versi, un progetto nato a tavolino da un'idea di Simon Cowell, il manager del gruppo. I cinque ragazzi si erano presentati ai provini di X Factor UK da solisti per poi essere riuniti in un gruppo dai ...

“Voliamo troppo bassi!” : le immagini dalla cabina del Boeing 737 che si è schiantato in una laguna in Micronesia - i piloti hanno ignorato 17 allarmi [VIDEO] : Le autorità hanno rilasciato un video dell’incidente che ha coinvolto un Boeing 737, precipitato in Micronesia, in cui ha perso la vita una persona. Il 28 settembre del 2018, il velivolo della Air Niugini si è schiantato in una laguna mentre tentava di atterrare per uno scalo intermedio nel suo viaggio da Pohnpei a Mort Moresby. L’aereo aveva a bordo 35 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. Inizialmente, si credeva che tutte le persone a bordo ...

Bimba di un anno cade dalla sedia e batte la testa : è grave. Il dramma sotto gli occhi dei genitori : Incidente domestico choc per una Bimba di un anno a Mortara, provincia di Pavia: la piccola è caduta dalla sedia e ha picchiato la testa mentre si trovava in casa davanti agli occhi dei...

Rocco Hunt si ritira dalla scena musicale : 'Mi hanno privato della libertà' : Rocco Hunt, il rapper salernitano ha utilizzato i social per annunciare il suo improvviso ed inaspettato ritiro dalle scene. In un lungo messaggio su Instagram ha spiegato ai suoi fan i motivi della sua decisione. Il cantante campano ha vinto il Festival di Sanremo nel 2014 nella sezione Nuove Proposte: grazie al brano "Nu journo buono" aveva iniziato la scalata al suo successo e ottenuto la consacrazione al grande pubblico. Nel lungo sfogo su ...

Le piccole Safa e Marwa stanno bene! Gemelline unite dalla testa separate dopo 50 ore di intervento : unite dalla testa sin dalla nascita, sono state separate nel corso di una serie di operazioni da record, durata in totale ben 50 ore. stanno bene le due Gemelline siamesi di 2 anni, Safa e Marwa Ullah, la cui storia ha fatto letteralmente il giro del mondo. Le piccole, affette da una rara malformazione, sono state operate a Londra da una equipe di specialisti che in una vera e propria maratona sono riusciti a dividere i vasi sanguigni che ...

Dalla tiroide allo stress - dall’artrosi alle difese immunitarie : le terme hanno effetti benefici su tutto l’organismo : Andare alle terme è un vero toccasana. E’ risaputo, ma spesso i benefici e gli effetti sull’organismo sono sottovalutati. Recarsi periodicamente a ‘fare le terme’, infatti, aiuta a curare alcune patologie più o meno gravi, e spesso fastidiose e invalidanti. Ecco un elenco stilato dagli esperti per illustrare quali sono le azioni positive delle terapie termali. Malattie respiratorie: si tratta del beneficio più noto e ...

I peperoncini saranno i primi frutti coltivati dalla NASA sulla ISS : ecco perché : La NASA ha annunciato che tra alcuni mesi invierà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) alcune piante di peperoncino per farle coltivare dagli astronauti. Si tratta della prima pianta da frutto per l'agenzia aerospaziale americana. L'obiettivo è ottenere i frutti freschi che gli uomini dell'equipaggio potranno consumare, sopperendo alla carenza di cibi saporiti e speziati. I test saranno fondamentali per la "conquista" di ...

Matteo Salvini "rimbalzato" dalla Von der Leyen. Nomine Ue - un secco no : stanno fregando la Lega? : Il candidato alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, non incontrerà il gruppo Identità e Democrazia a cui appartiene la Lega né il suo presidente, l' eurodeputato Marco Zanni. Lunedì pomeriggio a Strasburgo von der Leyen incontrerà invece il gruppo del Partito Popolare Europeo. L

Eliana Michelazzo - dalla Prati alla nuova truffa. Periodo maledetto - quanti soldi le hanno portato via : Periodo maledetto per Eliana Michelazzo. L'ex agente di Pamela Prati, travolta dal caso Mark Caltagirone che ha portato alla luce anche il suo "fidanzato inesistente" Simone Coppi, è rimasta vittima di una nuova truffa. Qualcuno, come denunciato dalla stessa Michelazzo su Instagram (e poi dal settim

Dramma a Genova - si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno : Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque ...

Dalla ‘nuova’ Sampdoria all’Inter di Conte - Cassano si sbilancia : “i nerazzurri vinceranno lo scudetto se…” : L’ex giocatore della Sampdoria ha parlato del futuro societario del club blucerchiato e della prossima corsa scudetto Antonio Cassano non è un tipo che ama nascondersi, anzi. Ogni volta che gli capita l’occasione, esprime il proprio pensiero, senza temere critiche o repliche piccate. Alfredo Falcone – LaPresse L’ex giocatore della Sampdoria è stato intervistato dal Secolo XIX per parlare della situazione che vive il ...

Diplomati Magistrale ancora in GaE a un anno e mezzo dalla sentenza : A un anno e mezzo dalla sentenza della Plenaria del 20 dicembre 2017, tantissimi Diplomati Magistrale sono ancora in Gae con riserva e continuano a prendere incarichi prima di altri (DM e laureati SFP in seconda fascia). Tra il dire ed il fare… Lo scorso anno il Consiglio di Stato aveva stabilito che il titolo di studio conseguito entro il 2001-2002 non fosse sufficiente per entrare nelle graduatorie ad esaurimento ed il ministro Bussetti ...

Dalla Luna alla Terra : le tecnologie che hanno cambiato la nostra vita : Le tecnologie sviluppate per portare l’uomo sulla Luna hanno influenzato anche la vita di chi non ha mai messo piede su una navetta spaziale. Un articolo di Jean Creighton pubblicato su Phys.org elenca proprio alcune tra le innovazioni da cui si sono sviluppate diverse numerose tecnologie che hanno avuto ricadute non solo nell’esplorazione dello spazio, ma anche nella vita sulla Terra. Si parte proprio dai razzi, in particolare dal Saturn V, il ...

Universiadi Napoli 2019 – Basket : Italia sconfitta dalla Croazia - gli azzurri giocheranno la finale per l’11° posto : Niente da fare per la Nazionale universitaria di coach Paccariè, sconfitta dalla Croazia con il punteggio di 70-77 Al PalaBarbuto di Napoli la Nazionale Universitaria perde contro la Croazia 70-77 la Semifinale 9°/12° posto del torneo cestistico dell’Universiade di Napoli 2019. Miglior marcatore Azzurro è stato Federico Mussini con 27 punti. In doppia cifra anche Valerio Cucci con 12 punti. “Non posso rimproverare nulla alla squadra ...