The Boys | quello che non ti aspetti dai supereroi

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Isono una banda di mascalzoni: è la premessa, non convenzionale, alla base della nuova serie che inizia stasera su Amazon Prime, ”The”, tratta da una comic novel dei primi anni 2000 di Garth Ennis. Si tratta di mascalzoni davvero mascalzoni: non solo sono vanitosi divi riuniti in una corporation che lucra insieme a loro profitti miliardari con la vendita di diritti di ripresa dal vivo delle loro gesta, merchandising, rendite finanziare di azioni quotate in borsa. Le loro malefatte, nel mondo della serie, già nei primi due episodi, comprendono: molestie sessuali, complicità in ricatti e commercio di influenze, omicidio colposo e premeditato.Insomma: una vera rivoluzione nell’immaginario contemporaneo dominato, soprattutto sul grande schermo, dal mondo ideale degli strenui eroi cosmogonici della Marvel che nei film degli Avengers ...

