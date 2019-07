Spiagge accessibili | Lido Panfilo a Termoli

Spiagge accessibili : Rendere accessibile una spiaggia, o qualsiasi altro ambiente, non è solo una questione di strutture tecniche e/o di barriere architettoniche. Sono le barriere culturali le più difficili da abbattere. Un disabile non solo deve avere la possibilità di accedere alla spiaggia, ma deve anche sentirsi accolto, essere a proprio agio e in nessun modo sentirsi diverso. Una spiaggia accessibile deve anche essere inclusiva. Nato tre anni fa, il progetto di ...

Spiagge accessibili : Lido Helios a Giulianova : Una delle cose più belle per coloro che lavorano in una spiaggia accessibile è sicuramente l’opportunità di aiutare una persona disabile a fare il bagno al mare per la prima volta. “Abbiamo vissuto momenti commoventi perché abbiamo aiutato persone che, pur avendo un’età avanzata, con le lacrime agli occhi hanno affermato di aver toccato, con la sedia Job, l’acqua del mare per la prima volta” , ci dice Vincenzo Tassoni Presidente Nazionale ...

Spiagge libere accessibili a Marina di Cerveteri : Che la situazione di Spiagge accessibili nel litorale laziale stava cambiando (in meglio), lo avevamo notato con Marina di Ardea. Un’ulteriore conferma è venuta con le tre Spiagge libere, gestite dal comune, di Campo di Mare a Marina di Cerveteri. Da due anni il comune di Cerveteri predispone passerelle, parcheggi, sedie job ed assistenza nelle Spiagge libere di Marina di Cerveteri. “Abbiamo avviato un progetto per mettere delle ...

Spiagge accessibili : Impegno Donna Beach Village a Marina di Ardea (RM) : Non sono sicuramente molte le Spiagge accessibili ed inclusive nel Lazio, come la Fondazione Cesare Serono ha ampiamente documentato. Negli ultimi anni, però, qualcosa ha iniziato a muoversi, e l’importanza di avere strutture balneari vicino a Roma in grado di essere accessibili per le persone disabili è diventato un aspetto importante per i comuni sul litorale laziale. Uno degli esempi del nuovo corso è la spiaggia Impegno Donna Beach Village a ...

