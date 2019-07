Senza reggiseno davanti a tutti per solidarietà a Carola Rackete e in rete scoppia la

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) È perche due giovani donne hanno lanciato una mobilitazione: “Rivendichiamo il diritto delle donne a vestirsi come voglionoessere demonizzate”. L’appuntamento è stato programmato per sabato 27 luglio, a Torino, dove si sfileràe si invita a fare altrettanto anche alle donne che non parteciperanno alla protesta: “andate a fare la spesa, andate a lavoro, uscite,”. La capitana della Sea Watch, che per giorni ha riempito le pagine di politica e cronaca nostrana, era finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo essersi presentata in procuraindossare questo intimo. Subito l’indignazione dellasi è fatta strada a suon di commenti, critiche e insulti. Ma allo stesso tempo, in maniera rapida, si è formato un cordone di difesa, anche solo virtuale, nei confronti di. Ed ecco che da qui nasce la protesta, che ...

matteosalvinimi : Dalla statura morale di Berlinguer alle manie per una comunistella tedesca che sperona le navi militari italiane...… - repubblica : Torino, solidarietà a Carola: senza reggiseno al lavoro, in ufficio o a fare la spesa - LegaSalvini : “Senza reggiseno il 27 luglio per solidarietà a Carola”. Che ne pensate??? -