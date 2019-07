Nintendo Switch | Ecco a voi il primo controller dotato di un' uscita per le cuffie

Big O è il PC di Origin che include tutte le componenti di PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Big O è il nome del peculiare PC realizzato da Origin, il quale oltre ad essere molto prestante da punto di vista tecnico, include all'interno del suo chassis tutte le componentistiche hardware di PS4, Xbox One e Nintendo Switch.La configurazione in questione include un processore Intel Core i9 9900K, ben 64 GB di memoria RAM, una scheda video RTX Titan e 14 TB di spazio di archiviazione.Oltre a tutto questo, il PC include anche le componenti di ...

Nintendo Switch : la grande N prevede rimborsi e riparazioni gratuite per il problema dei Joy-Con Drift : Nintendo sta vivendo un periodo abbastanza difficile a causa del problema dei Joy-Con Drift. Recentemente uno studio statunitense ha deciso di avviare una class action contro Nintendo of America proprio per questo problema. Chi non ha idea di cosa stiamo parlando, una console che manifesta il Joy-Con Drift registra dei movimenti da parte della levetta analogica di uno dei due controller di Switch, nonostante questa sia in posizione ...

Guida Marvel La Grande Alleanza 3 : come sbloccare tutti i supereroi su Nintendo Switch : Dal 19 luglio di quest'anno, Marvel La Grande Alleanza 3 ha portato una decisa ventata di epicità sugli schermi dei nostri Nintendo Switch. Quella di tanti supereroi della Casa delle Idee, tornati in esclusiva sulla console ibrida della "Grande N" dopo che il franchise era sparito dai radar da ben dieci lunghi anni. Questa avventura ruolistica, come i due capitoli precedenti, ci permette allora di giocare in solitaria o in compagnia di altri ...

The Church in the Darkness arriverà ad agosto su PC - PlayStation 4 - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Paranoid Productions sono orgogliosi di annunciare che il loro titolo stealth The Church in the Darkness sarà disponibile a partire dal 2 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.In The Church in the Darkness i giocatori vestiranno i panni dell'ex poliziotto Vic che dovrà infiltrarsi nel complesso di Freedom Town alla ricerca del nipote. Il complesso gestito da Rebecca e Isaac ...

Oninaki - demo disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch : La demo di Oninaki è ora disponibile sia su PlayStation 4 che su Nintendo Switch.Questa versione di prova contiene due modalità: la prima, "Storia", consente di provare la parte iniziale del gioco. Nella modalità "Battaglia" invece, sarete in grado di utilizzare un personaggio potenziato per sperimentare una battaglia elettrizzante. Oltre a questo potrete trasferire i vostri progressi dalla versione di prova al gioco ufficiale una volta ...

Nintendo Switch : al via una class action per il "Joy-Con Drift" : Aggiornamento: Nintendo ha deciso di condividere una dichiarazione ufficiale dopo l'esplosione della class action che in questi giorni ha attirato l'attenzione di molti. Non c'è un riferimento preciso alla class action ma le tempistiche collegano evidentemente le due cose: "In Nintendo siamo molto orgogliosi di creare prodotti di qualità e li stiamo continuamente migliorando. Siamo consapevoli delle recenti segnalazioni riguardo al fatto che ...

Giochi Pokémon Nintendo Switch : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata vi proponiamo i migliori Giochi Pokémon Nintendo Switch disponibili in commercio. Il franchise dei Pokémon è sicuramente uno dei più longevi del mondo videoludico. I piccoli mostriciattoli hanno appassionato tantissimi leggi di più...

Giochi Dragon Ball Nintendo Switch : i migliori da comprare : In questa guida d’acquisto vi proponiamo i migliori Giochi Dragon Ball Nintendo Switch disponibili attualmente. Uno dei manga che ha riscosso un enorme successo è sicuramente l’opera del maestro Akira Toriyama. Con il passare del leggi di più...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch - secondo il presidente di Inti Creates : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno nei negozi durante il corso del 2020, segnando l'inizio di una nuova generazione videoludica. A parte la presenza di un SSD e dei chip AMD con architettura Zen 2, al momento le informazioni sulle due console sono ancora troppo esigue per farsi un'idea precisa sulla direzione presa da Microsoft e Sony per la next-gen.A prescindere dai piani delle due compagnie, secondo il presidente di Inti Creates, Takuya Aizu, ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch : Con PS5 e Xbox Scarlett che scalpitano ai box, pronte a esordire, la nuova generazione videoludica è ormai praticamente dietro l'angolo. Certo, manca ancora relativamente tanto all'effettivo approdo delle nuove piattaforme videoludiche targate Microsoft e Sony sul mercato, con quella statunitense che ha già una finestra di lancio (fine 2020) e quella nipponica che non mancherà di adeguarsi a breve. Ma quale potrebbe essere la formula del ...

Migliorati i caricamenti di Crash Team Racing Nitro-Fueled su Nintendo Switch : Crash Team Racing Nitro-Fueled si è aggiornato su Nintendo Switch e se i possessori della console ibrida prima lamentavano dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi, ora la situazione sembra essere cambiata decisamente in positivo.Il Team di sviluppo è infatti intervenuto sul problema con un aggiornamento, ovvero la nuova patch 1.0.5, la quale sfrutta la Boost Mode di Switch per accorciare sensibilmente i tempi di caricamento.Come possiamo ...

Nuovo volantino Euronics al 50% dal 20 luglio : sconti su PS4 - Nintendo Switch e tanti giochi : Un Nuovo volantino Euronics è appena sbarcato in città, e porta doni golosi anche per tutti gli appassionati di videogiochi. La celebre catena di elettronica di consumo ha infatti dato il via ad una promozione inedita sui suoi listini, denominata 50 prodotti al 50% e valida tanto per gli acquisti online quanto per quelli effettuati nei diversi punti vendita disseminati sullo Stivale. Le offerte di Euronics sono attive da oggi, 20 luglio, e ...