Il gol più spettacolare di sempre? Lo fa questo 13enne | la sua prodezza è irripetibile

Nuove regole M5S : arriva il mandato zero. Raggi e Appendino non più ricandidabili : La svolta di Luigi Di Maio sulla deroga al doppio mandato miete vittime eccellenti: Virginia Raggi e Chiara Appendino, sindaci di Roma e Torino, non potranno più ricandidarsi. Dal 2021 saranno...

gol Kane - l’attaccante commenta : “Probabilmente uno dei più belli della mia carriera” : “Probabilmente è uno dei gol più belli della mia carriera: ho visto che il portiere era spesso fuori dai pali e ho pensato che se avessi avuto la possibilità di sorprenderlo lo avrei fatto, ed è entrata“. commenta così Harry Kane, autore del gol spettacolare che ha permesso al Tottenham di battere 2-3 la Juventus allo scadere nella sfida d’esordio all’International Champions Cup. Gol Kane, l’attaccante segna da casa ...

LIVE golf - British Open 2019 in DIRETTA : molti movimenti in testa. Pavan parte male - più tardi Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:48 Manca di un nulla la possibilità di andare al comando da solo Langasque alla 6 9:47 partenze di alcuni big: Rory McIlroy alle 11:09, Francesco Molinari alle 10:58, Tiger Woods alle 16:10, Brooks Koepka alle 14:04 9:42 CLASSIFICA PROVVISORIA T1 Clarke (NIR) -2 T1 Langasque (FRA) -2 T1 Pepperell (ENG) -2 T4 Sugrue (a) (IRE) -1 T4 Levy (FRA) -1 T4 Harrington (IRE) -1 T4 Lowry (IRE) -1 T4 ...

LIVE golf - British Open 2019 in DIRETTA : gran partenza di Darren Clarke - più tardi al via Pavan e poi Francesco Molinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:57 Ancora un bel birdie alla 6 per Sugrue: gran partenza per l’amateur irlandese, a -2 8:52 Ecco alla partenza uno dei gruppi più interessanti di oggi, con Phil Mickelson, al 26° Open in carriera, Shane Lowry e Branden Grace. 8:48 L’organizzazione dell’Open Championship ha comunicato che l’affluenza prevista in questi giorni è di 237.750 persone, la seconda più alta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Luglio : L’autogol – Sempre più difficile un commissario leghista dopo il no alla Von der Leyen : Palazzo Chigi Il patto Ue tradito: mollato da Salvini, Giorgetti se ne va Il voto favorevole dell’Europarlamento alla nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen rischia di avere conseguenze durature sul governo Conte e sul ruolo del numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, la cui nomina a commissario europeo è ormai saltata e che quindi potrebbe addirittura lasciare l’esecutivo in cui ricopre la carica cruciale di ...

Lega - Capitanio : “Il like di Radio Due al tweet di Valentina Nappi su Salvini? Grave - servono regole più stringenti” : “Il like del profilo ufficiale di Radio Due al tweet di Valentina Nappi contro Salvini? Noi a posteriori ridiamo anche perché la vicenda ha dei lati paradossali e tragicomici, ma in realtà è molto Grave. Il fatto che una Radio di Stato non controlli i propri social è un episodio Grave che andava denunciato e sottolineato, perché siamo un Paese serio che vuole cambiare, che vuole introdurre il buon senso, che vuole ripartire. E questi ...

M5s - Di Maio : “Alle regionali non più come unica lista ma con movimenti e comitati”. Rimane la regola dei due mandati : “Le nuove regole del M5s che stiamo discutendo in queste ore consentiranno” al Movimento “di poter partecipare alle regionali non più come unica lista contro delle ammucchiate di liste. Noi vogliamo mettere insieme i movimenti, i comitati, i gruppi civici con cui abbiamo lavorato in questi anni sui territori”. Così Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del nuovo Hub di Poste Italiane a Bologna riferendosi ai prossimi ...

La rovesciata impossibile : è il gol più bello dell’anno? Video : La rete di Gabriele Gori, bomber del Viareggio e della nazionale di beach soccer è incredibile e diventa virale sul web

Chernobyl - il turismo nero è sempre più diffuso. Ma il pericolo è dietro l’angolo : Premetto che non seguo in tv la serie sul disastro nucleare di Chernobyl. Queste liturgie seriali non mi entusiasmano, giacché amo il format tradizionale del film. Né devo convincermi del fallimento del nucleare che abbiamo conosciuto nel 900, i cui rifiuti saranno un problema non banale per i posteri. Poiché il successo della serie nel mondo anglosassone ha fatto esplodere il turismo verso quella meta, occorre però riflettere sul fenomeno del ...

Napoli - senti Milik : “posso segnare più gol! Sarri? Rispetto la sua scelta - Juventus da battere” : Arkadiusz Milik pronto a migliorare quanto fatto la scorsa stagione: il centravanti polacco vuole aiutare il Napoli a ridurre il gap con la Juventus di Sarri, suo ex allenatore, segnando più gol Intervistato ai microfoni di Sky Sport, presso l’attuale ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, Arkadiusz Milik ha tracciato il quadro della situazione in casa azzurra: l’obiettivo è quello di ridurre il gap dalla Juventus e per farlo ...

Melanoma : per chi ha più di 100 nei il rischio è 6 volte superiore. Come riconoscerlo con la regola del “brutto anatroccolo” : In dieci anni (2009 – 2018), in Sicilia, le nuove diagnosi di Melanoma sono aumentate del 30%. Nel 2018 infatti sono stati registrati 600 casi (300 uomini e 300 donne) di questo tumore della pelle, nel 2009 erano circa 460 (280 uomini e 183 donne). Un incremento significativo, anche se inferiore rispetto a quello registrato a livello nazionale dove le diagnosi sono raddoppiate in un decennio. Il dato è emerso dalla tappa di “Mela Talk”, che si è ...

OM incontra Albert per Più Calma - il nuovo singolo che aspetta impaziente il relax estivo : Albert rilascia il nuovo singolo, Più Calma, prodotto da Amman e JARO, già producer delle ultime hit di Shade. 21 anni, un viso pulito e l’ambizione per la musica, Albert scrive i propri brani con l’intento di mischiare le influenze del passato e i suoni contemporanei e innovativi. Le sue influenze musicali sono molteplici, da Fabrizio De Andrè a Fabri Fibra passando per Edoardo Bennato e Bassi Maestro. Il suo primo EP, Orme, è uscito il ...

Vaccini - i genitori non devono più presentare i certificati alle scuole. L’obbligo rimane per chi non è in regola : L’obbligo vaccinale rimane, ma il certificato cartaceo non serve più. In vista dell’anno scolastico 2019-2020, i genitori non dovranno più occuparsi di presentare l’attestazione delle Asl di appartenenza per iscrivere i loro figli a scuola. Cade dunque la scadenza del 10 luglio per la consegna dei documenti, prevista dalla Legge Lorenzin. Grazie all’anagrafe vaccinale – che fa dialogare il sistema automatizzato fra ...

Calciomercato Inter : Barella più Vidal per Conte - ma deve uscire Nainggolan : Dopo Sensi e Nicolò Barella, il cui arrivo va definendosi, l’Inter vuole un altro centrocampista: in caso di addio di Nainggolan, tutto su Vidal.“powered by Goal”La rivoluzione di Antonio Conte all’Inter parte dalla mediana. Il tecnico salentino potrebbe ritrovarsi tra le mani un centrocampo tutto nuovo, su cui costruire la nuova stagione e tagliare con il passato. Grazie a StefanoSensi, già ufficializzato, a Nicolò Barella, ...