Coppia fa l' aperitivo e il bar gli chiede 30 centesimi per l' acqua per il cane

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pina Francone Il caso a Jesolo, dove i padroni si sono visti addebitare nello scontrino la ciotola dell'ordinata per l'animale Si sono seduti al bar per fare l'e hanno chiesto la cortesia di poter avere una ciotola d'per il proprio. Una gentilezza che, scontrino alla mano, è costata trenta. La vicenda a Jesolo, in provincia di Venezia, dove laprotagonista ha voluto rendere pubblico quanto vissuto, pubblicando sui social network la prova provante della storia. Ed è stata polemica. Ma tra i tanti commenti e insulti registrati online, come scrive TgCom24, ha fatto capolino quello di un testimone oculare del siparietto; un utente, infatti, ha scritto: "Vergognatevi tutti, una grande perdita di tempo ed energie per una famiglia onesta che paga le tasse e lavora duramente: io ero lì e i 30erano per la coppetta di cartone ...