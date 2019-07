Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Quella di Antonioall’sembra essere una “coabitazione dialettica, se non problematica”. E’ il giudizio che dà deltra il nuovo tecnico e il club nerazzurro, sul Corriere dello Sport, il vicedirettore Alessandro, “Se le parole hanno un senso, quelle pronunciate ieri dal tecnico leccese esprimono una presa di distanze netta dagli esiti del mercato nerazzurro”.deluso e preoccupatoha messo le mani avanti a un mese dall’inizio del campionato, scrive, rendendo pubblica la sua delusione rispetto alle aspettative di un mercato che si aspettava di altro livello. Non solo la delusione, anche la preoccupazione: “teme di non poter sostenere con i risultati l’immagine della corazzata anti-Juve che in queste settimane è andata formandosi attorno al suo spogliatoio”. Il tutto alla vigilia del ...

napolista : #Barbano: Il fragile rapporto #Conte-#Inter. Chi ricostruisce non abbatte le fondamenta Editoriale sul CorSport: “L… -