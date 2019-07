Bambina di 6 anni colpita da un masso all' Elba in elisoccorso al Meyer

Cina - crolla scivolo gonfiabile. Bambina di 8 anni muore per asfissia : Rosa Scognamiglio Lo scivolo gonfiabile della pisCina si sgonfia e la risucchia al suo interno. In Cina, a Huangshan, una Bambina di 8 anni muore per soffocamento Resta intrappolata in uno scivolo gonfiabile e muore. Questo il destino crudele di Cai, una Bambina di soli 8 anni, schiacciata da una struttura ad aria compressa di un resort di Huangshan, località turistica della provincia di Anhui, nella Cina orientale. Doveva essere un ...

Cina : Bambina di 8 anni morta schiacciata da piscina gonfiabile. Le urla strazianti della madre : I fatti in un resort a Huangshan, una popolare città turistica nella provincia di Anhui. A ucciderla, il cedimento di parte della struttura probabilmente per sovraffollamento. Nello straziante video, realizzato da uno dei testimoni presenti sulla scena, si può vedere la madre che tenta disperatamente di salvare la figlia, mentre chiede aiuto.Continua a leggere

Dramma su un campo da golf : Bambina di 6 anni uccisa da una pallina lanciata dal padre : Si trovava seduta su una golf cart quando una pallina l’ha colpita, uccidendola. L’incidente è successo a Orem, nello stato dell’Utah e i protagonisti sono un padre e una figlia di sei anni. L’uomo, stando a quanto riportato dalla Cnn, aveva portato la sua bambina a vederlo giocare a golf, forse per trasmetterle quella sua passione o forse per farla stare all’aria aperta. I due si trovavano allo Sleepy Ridge golf ...

Paura Cagliari - Bambina di tre anni finisce in alto mare a bordo del materassino : Una bambina di tre anni è stata salvata dai vigili del fuoco dopo essere finita al largo mentre era a bordo di un materassino gonfiabile. La bimba, però, non era sola: con lei anche un bagnino che aveva tentato – senza successo – di portarla in salvo. L'episodio, che poteva avere un finale ben diverso, è accaduto a Cagliari, al largo della costa di Quartu Sant'Elena, nel Golfo degli Angeli. La bambina, di nazionalità cinese, era a bordo del suo ...

Roma - ramo si stacca da un albero sul Lungo Tevere : 7 feriti - anche un neonato e una Bambina di 2 anni : Sette persone, tra cui un neonato e una bambina di due anni, sono rimasti feriti dalla caduta di un grosso ramo che si è staccato da un albero sul Lungo Tevere a Roma. È successo nella tarda serata di mercoledì all’altezza di Ponte Sisto, vicino a piazza Trilussa, a TrasTevere. Il ramo si è spezzato improvvisamente da uno degli alberi che costeggiano la strada ed è precipitato per 12 metri, colpendo un’intera famiglia e una coppia ...

Bologna - Bambina di 7 anni annega nel fiume Reno : era al centro estivo : Una bimba di 7 anni è morta annegata nel fiume Reno a Molino del Pallone, al confine fra Emilia e Toscana. La bambina – nata in Italia da una famiglia di origine nigeriana che vive in provincia di Pistoia – stava partecipando a un centro estivo con altri coetanei e accompagnatori. Le cause precise del decesso sono ancora in corso di accertamento: secondo una prima ricostruzione la ragazzina si trovava lungo il fiume ed è caduta in ...

27 anni fa nasceva una Bambina... Luca Onestini festeggia Ivana Mrazova : Luca Onestini festeggia i 27 anni della sua Ivana Mrazova e le dedica un post su Instagram: "27 anni fa nasceva una bambina che sarebbe diventata fondamentale nella mia vita". L’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova prosegue a gonfie vele e, nel giorno del suo compleanno, l’ex tronista ha rivolto un pensiero davvero romantico alla fidanzata.\\ Conosciutisi all’interno della Casa del Grande Fratello VIP quando Luca era ...

Barca urta briccola nella laguna di Venezia - muore Bambina di 12 anni : Barca urta briccola nella laguna di Venezia, muore bambina di 12 anni La ragazzina è stata sbalzata fuori bordo, è morta durante il trasporto all'ospedale Parole chiave: digitall Venezia ...

Leucemia - Elisa cerca un (altro) donatore di midollo osseo. L’appello del papà della Bambina di cinque anni : Elisa Pardini, cinque anni, cerca un (altro) donatore di midollo osseo per combattere la Leucemia che l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causa della gravità della malattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, e della non perfetta compatibilità del precedente donatore. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie ...

Tara - la Bambina iraniana di 11 anni più intelligente di Einstein e Hawking : “Da grande - mi piacerebbe fare qualcosa nella matematica” : Una bambina iraniana di 11 anni ha raggiunto il punteggio più alto nel test del quoziente intellettivo dell’Associazione Mensa, lasciandosi alle spalle famosi scienziati del mondo del calibro di Albert Einstein e Stephen Hawking. Gli sbalorditivi 162 punti di Tara Sharif indicano che è oltre la cosiddetta “soglia dei geni”, fissata a 140 punti. Hawking aveva un quoziente intellettivo di 160 punti e si ritiene che anche Einstein, che non ha mai ...

Varese : Bambina di 10 anni violentata dal padre - la madre assisteva : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - Un donna è stata arrestata assieme al marito a Varese per aver maltrattato i suoi quattro figli e per aver costretto la figlia di dieci anni ad avere rapporti sessuali con il padre. Violenze a cui la madre avrebbe assistito. Gli arresti risalgono a circa un mese fa, ma

Nasce la prima Bambina dopo oltre vent'anni nel paesino "fantasma" : Pina Francone Il "miracolo" a Dosso, in Val di Scalve in provincia di Bergamo: qui l'ultimo nato era venuto al mondo nel 1998 Il paesino "fantasma" riNasce dopo 21 anni. A Dosso, Val di Scalve, in provincia di Bergamo, è nata una bambina di nome Elena. L’ultimo nato nella realtà della bergamasca era venuto al mondo nel 1998 e si tratta proprio dello zio della bimba, che ora ridà vita e speranza al paese di neanche trenta anime, ...