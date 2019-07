Aifa ritira uno dei più noti anticoncezionali in commercio | il farmaco è prescritto anche

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2019) L’Agenzia italiana delha disposto il ritiro dal mercato di 16 lotti del medicinale CERAZETTE*28CPR RIV 75MCG – AIC 039167010 della ditta Farma 1000. I lotti incriminati sono i seguenti: M041147X2 con scadenza 30-09-2019; N005022 con scadenza 31-01-2020; N027229 con scadenza 30-06-2020; N022283 con scadenza 31-05-2020; N026900 con scadenza 30-06-2020; N023583 con scadenza 31-05-2020; N036302 con scadenza 30-11-2020; R003696 con scadenza 31-12-2020; N016006 con scadenza 30-04-2020; R005964 con scadenza 28-02-2021; R006262 con scadenza 28-02-2021; R014748 con scadenza 31-05-2021; R015279 con scadenza 31-05-2021; R016244 con scadenza 31-05-2021; R024375 con scadenza 30-06-2021; R026261 con scadenza 30-06-2021. Il provvedimento, spiega, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta produttrice Farma 1000, in merito ad errori presenti nel foglietto ...

SocialfarmaWeb : Aifa ritira 16 lotti della #pillola anticoncezionale #Cerazette - infoitsalute : Farmacie, Aifa ritira farmaco per ipertensione – ECCO MARCA E LOTTO - bfogli1 : RT @infoitsalute: Aifa ritira farmaco per la pressione alta: ecco di quale medicinale si tratta e i lotti da riportare in farmacia https://… -