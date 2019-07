Udine | accoltellato durante lite | 18enne albanese muore in ospedale

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Federico Garau Secondo gli inquirenti alla base dell'alterco tra i due connazionali, uno divenuto maggiorenne da pochi giorni, ci sarebbero state delle divergenze legate allo spaccio di droga. Il giovane è mortoun intervento effettuato per ridurre un'emorragiaa morte dopo una furiosa, unè deceduto al Santa Maria della Misericordia didopo un intervento chirurgico d'urgenza. L'aggressore, un connazionale minorenne, è stato tratto in arresto dagli uomini della questura dicon l'accusa di omicidio, dopo aver ricevuto egli stesso delle cure al pronto soccorso per delle lievi ferite. I due, entrambi un tempo ospiti della Casa dell'Immacolata di don Emilio de Roja, si trovavano già ai ferri corti, secondo quanto riferito dai quotidiani locali. La tragedia è avvenuta intorno alle 15, in un parco situato nel quartiere San ...

LegaSalvini : Lite tra due giovani albanesi, muore un 18enne - MariMario1 : RT @LegaSalvini: Lite tra due giovani albanesi, muore un 18enne - Charlotte3117 : RT @LegaSalvini: Lite tra due giovani albanesi, muore un 18enne -