Tour de France 2019 | Caleb Ewan | “Non ero in una situazione ideale | ma alla fine è andata

VIDEO Tour de France 2019 - Highlights e sintesi della tappa di oggi : Caleb Ewan concede il bis allo sprint - Viviani si arrende : Riprende il Tour de France 2019 dopo il secondo ed ultimo giorno di riposo. Si è assistito alla sedicesima tappa con partenza ed arrivo in quel di Nimes, una ghiotta occasione per i velocisti del gruppo non potevano lasciarsi sfuggire. 185 chilometri piuttosto pianeggianti, alla fine è stata volata come previsto: ad imporsi Caleb Ewan, autore di uno sprint strepitoso. Doppietta per l’australiano dopo il successo di Tolosa, battuto Elia ...

Tour de France 2019 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Ecco come seguire tutte le tappe del Tour de France 2019: calendario, percorso e altimetria. L'edizione si preannuncia...

Tour de France 2019 - tutte le classifiche dopo la sedicesima tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Julian Alaphilippe resta in maglia gialla anche al termine della sedicesima tappa del Tour de France 2019. Il Francese mantiene il simbolo del primato, in attesa della resa dei conti sulle Alpi. Invariati anche i leader delle altre classifiche di questa Grande Boucle, con Peter Sagan in maglia verde, Tim Wellens in quella a pois ed Egan Bernal in quella bianca. Di seguito tutte le classifiche aggiornate dopo la sedicesima tappa del Tour de ...

Tour de France 2019 - risultato sedicesima tappa : Caleb Ewan un missile a Nimes - battuto Elia Viviani. Tanta Italia nella top-10 : Torna il Tour de France 2019 dopo il secondo ed ultimo giorno di riposo: è andata in scena oggi la sedicesima tappa con partenza ed arrivo in quel di Nimes, una ghiotta occasione per i velocisti del gruppo non potevano lasciarsi sfuggire. 185 chilometri piuttosto pianeggianti, alla fine è stata volata come previsto: ad imporsi Caleb Ewan, autore di uno sprint strepitoso. Doppietta per l’australiano dopo il successo di Tolosa, battuto Elia ...

Classifica Tour de France 2019 - sedicesima tappa : Alaphilippe resta in maglia gialla - Fuglsang si ritira - Fabio Aru 16° : Non ci sono scossoni nella Classifica generale del Tour de France 2019 al termine della sedicesima tappa, la frazione interamente pianeggiante con partenza e arrivo a Nimes non ha regalato particolari emozioni ad eccezione del ritiro di Jakob Fuglsang che occupava la nona posizione. Il Francese Julian Alaphilippe conserva la maglia gialla con 1’35” di vantaggio su Geraint Thomas, Steven Kruijswijk è terzo a 1’47” con tre ...

Tour de France – Caleb Ewan cala il bis - splendida vittoria in volata per l’australiano a Nimes : Caleb Ewan trionfa a Nimes: secondo posto per Elia Viviani nella 16ª tappa del Tour de France Dopo la seconda ed ultima giornata di riposo, i ciclisti in gara al Tour de France sono tornati in sella alle loro bici per dare il via all’ultima settimana di sfide della Grande Boucle. 177 i km che i ciclisti hanno percorso da Nimes a Nimes, in un percorso senza troppe difficoltà, durante il quale non sono mancati colpi di scena, come il ...

Tour de France 2019 : Jakob Fuglsang costretto al ritiro nel corso della sedicesima tappa della Grande Boucle : Termina a 25 km dall’arrivo di Nimes l’avventura in questo Tour de France 2019 del danese Jakob Fuglsang. Il corridore della Astana Pro Team, nono in classifica generale, è stato costretto ad alzare bandiera bianca nelle fasi finali della sedicesima tappa della Grande Boucle, in conseguenza di una caduta. Il contraccolpo subito dal vincitore della Liège-Bastogne-Liège è stato tale che gli è stato impossibile continuare. Quasi tutti i ...

Tour de France – Terribile caduta per Fuglsang : lo svizzero dell’Astana costretto al ritiro [VIDEO] : Fuglsang costretto al ritiro: una caduta a 25 km dal traguardo della 16ª tappa mette ko lo svizzero dell’Astana Una 16ª tappa amarissima per Fuglsang oggi al Tour de France: il corridore dell’Astana è stato coinvolto in una Terribile caduta, a circa 25 km dal traguardo, dopo la quale è stato costretto al ritiro. Il 33enne svizzero, nono in classifica generale, ha riportato importanti conseguenze, anche se non è ancora chiara la ...

Tour de France 2019 - la tappa di domani : Pont du Gard-Gap. Altimetria - programma - orari e tv : domani (mercoledì 24 luglio) si svolgerà la diciassettesima tappa del Tour de France 2019, 200 km da Pont du Gard a Gap. La Grande Boucle arriva finalmente sulle Alpi, con un primo antipasto dei tapponi di montagna che vivremo nei prossimi giorni. Questa frazione sembra particolarmente adatta alle fughe. Nella prima parte il percorso non presenta infatti difficoltà con circa 50 km in falsopiano e poi la strada salirà gradualmente fino al Col de ...

Il Tour de France e chi lo guarda passare : I corridori, gli spettatori, i girasoli, le vigne le montagne e tanto di quello che sta dentro e intorno al Tour, in alcune delle foto scattate fin qui

Tour de France – Che sfortuna per Thomas : caduta nella 16ª tappa per il campione in carica [VIDEO] : caduta per Geraint Thomas nella 16ª tappa del Tour de France: nulla di preoccupante per il campione in carica della Grande Boucle 16ª tappa sfortunata per Geraint Thomas: il britannico del team Ineos, campione in carica al Tour de France, è stato protagonista di una caduta nella frazione di Nimes. Thomas è finito in terra dopo aver probabilmente urtato il marciapiede in curva, ma non ha riportato nessuna grave conseguenza: il campione in ...

Classifica Tour de France 2019/ Maglia gialla Alaphilippe : i ritirati dalla corsa : Classifica Tour de France 2019: la Maglia gialla da leader è sulle spalle di Julian Alaphilippe anche alla vigilia della 16tappa, oggi a Nimes.

Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai : così l'anno scorso - 16tappa - : Diretta Tour de France 2019: info Streaming video e tv, orario, percorso e vincitore della 16tappa, oggi 23 luglio a Nimes.

Tour de France - Vincenzo Nibali attacca la Bahrain-Merida : “Costretto a fare classifica dalla squadra - io puntavo alla tappe. Non si capisce chi comanda” : Vincenzo Nibali sta cercando di stringere i denti al Tour de France, lo Squalo accusa oltre un’ora di ritardo dalla maglia gialla Julian Alaphilippe e le due fughe da lontano in cui si è inserito non sono arrivate al traguardo. Il siciliano ripartirà oggi dopo il giorno di riposo e spera di essere protagonista sulle Alpi, nel frattempo si è tolto dei sassolini dalle scarpe rilasciando dalle dichiarazioni scottanti al Corriere della ...