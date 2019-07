Tav | staff Di Maio ‘su Grillo lancio inventato’ | Adnkronos ‘nessun falso’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. () – Lodi Diin una nota ‘smentisce categoricamente quanto scritto dall’in undi agenzia circa presunte parole di Beppe”.La nota prosegue dicendo che ‘si tratta di undi agenzia totalmente falso, inventato”. Al contrario – aggiungono – ‘Beppeha sentito Died ha espresso pieno sostegno all’azione che il Movimento 5 stelle sta portando avanti sul no alla tav”.Prendiamo atto della smentita dellodi Die respingiamo l’accusa di esserci inventati il. Prima di scrivere il pezzo ci siamo ovviamente informati, come facciamo sempre, con persone attendibili, incrociando le fonti e le notizie in nostro possesso. Dispiace una simile risposta ma abbiamo fatto esclusivamente il nostro mestiere.L'articolo Tav:Di...

maurizio_staff : RT @ColucciAnto: #Conte dice sì alla #Tav. La maggioranza durerà? Ma soprattutto #Toninelli di dimetterà? #facciamorete - camilla_staff : RT @repubblica: Tav, Toninelli licenzia con una mail Coppola, l'unico esperto della commissione costi-benefici che non era contrario https:… -