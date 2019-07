SpaceX | Elon Musk annuncia il potenziamento del razzo Super Heavy | 41 motori per andare

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019)e l’obiettivo Marte., come evidenzia Global Science, giornale edito da Agenzia Spaziale Italiana e Globalist, hato undelche trasporterà la sua navicella Starship verso il Pianeta Rosso. Il vettore inizialmente doveva essere sospinto da 31Raptor di ultima generazione, ma ne conterà invece 35. Che, sommati ai 6 già previsti per l’alimentazione di Starship, fanno in tutto 41per il futuro viaggio marziano. L’annuncio, arrivato via Twitter, renderebbe il mezzopesante diil più potente mai progettato, con una spinta pari al doppio dello Space Launch System della NASA, attualmente in fase di sviluppo. E il tempismo di questo annuncio non è di certo casuale. Dopo l’esplosione della capsula Crew Dragon durante un test lo scorso marzo e il parziale fallimento dell’ultimo test statico ...

dindi_84 : RT @ASI_spazio: La nuova sfida di @SpaceX: Elon Musk annuncia un potenziamento del razzo #SuperHeavy, che porterà la sua navicella #Starshi… - GiopoleGV : RT @ASI_spazio: La nuova sfida di @SpaceX: Elon Musk annuncia un potenziamento del razzo #SuperHeavy, che porterà la sua navicella #Starshi… - lo_stregon3 : RT @ASI_spazio: La nuova sfida di @SpaceX: Elon Musk annuncia un potenziamento del razzo #SuperHeavy, che porterà la sua navicella #Starshi… -