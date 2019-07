Scherma | Mondiali 2019 | Budapest | la rassegna iridata da cui imparare Tanto

Fonte : oasport

(Di martedì 23 luglio 2019) Siamo già curiosi di ripartire, di vedere come reagirà questa Italia ferita a un Mondiale diche non ha portato in dote ori dopo ben 32 anni. Ma le analogie con ladi Losanna ’87 finiscono qui. In, perché le medaglie all’epoca furono solo due (Federico Cervi nel fioretto maschile, la squadra femminile di fioretto); poi perché in quel momento l’Italia poteva essere considerata dominante al limite nel fioretto maschile (con i vari Numa, Borella, Cerioni, Cipressa, Scuri, Cervi ecc.), ma non certo in senso assoluto: Germania Ovest e Unione Sovietica (Nazioni che oggi non esistono nemmeno più) erano superiori e non di poco. Infine perché a Seul 1988, per fortuna, un anno dopo, le cose andarono assai meglio tenendo conto del fatto che le gare in programma erano solo otto, non essendo ancora previste nel programma la spada e la sciabola donne: ...

