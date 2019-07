Fonte : Blastingnews

(Di martedì 23 luglio 2019) Il report periodico pubblicato dalla società di consulenza PWC, che nell'ultima edizione propone il titolo emblematico "Assembling the", fa il punto sulle evoluzioni dirompenti che hanno caratterizzato negli ultimi anni il mercato dei crediti Non Performing (Non Performing Exposures, NPE) in. Le banchene hanno subito una profonda revisione dei loro moi operativi e una sostanziale riduzione dei creditipassati da un totale di 341 miliardi di euro nel 2015 a a 180 miliardi di euro in termini lordi. Nonostante questomento, le NPE rappresentano ancora un problema rilevante per i conti bancari, con 88 miliardi netti di crediti problematici ancora presenti nei bilanci a dicembre 2018....

MassimoFamularo : Nuovo report PwC dagli aggiornamenti del quadro regolamentare alla sfida delle challenger banks - MassimoFamularo : PWC ricompone il puzzle dei deteriorati in Italia, migliora la qualità dell'attivo -