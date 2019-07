Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2019) A guardare le ultime foto pubblicate daviene in mente soprattutto una cosa: beato Luca Zingaretti! L’attore che interpreta il famoso Commissario Montalbano, nato dalla penna dell’appena scomparso Andrea Camilleri, è infatti l’uomo che è riuscito a legare a sé la bella attrice. Che anche alla soglia dei 45sfoggia un fisico da paura, un corpo in formissima, unintero da far perdere la testa. E così se Luca Zingaretti è uno dei più amati e più ambiti dalle donne italiane,è il suo equivalente femminile. Napoletana, classe 1973, oltre venti film girati e più di una decina di apparizioni in serie tv. Nel 2012 si era messa alla prova anche con la conduzione, sul canale di Rai 3 in occasione del programma Amore Criminale. E ha saputo catturare l’attenzione e l’occhio di: brava, bella e anche molto affascinante. dopo la ...

Noovyis : (“Pazzesca”. Curve perfette e costume sexy. Luisa Ranieri (a 45 anni) stende tutti) Playhitmusic -… - Massimo59622428 : Per dirla con Fantozzi, l'idea dei posti in piedi mi pare una ***ata pazzesca -