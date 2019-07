Mondiali Nuoto 2019 – Federico Burdisso in semifinale nei 200 farfalla uomini

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Grecia - in palio le semifinali. Campagna contro Vlachos : 1-1 negli incroci prima della rassegna iridata : Sono scattati i quarti di finale del torneo maschile dei Mondiali di Pallanuoto: la sconfitta della Serbia contro la Spagna ha subito un effetto per tutte le altre pretendenti al trono iridato. Ora è certo che per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 bisognerà arrivare in finale. prima però ci sono le semifinali da conquistare. A Gwangju, in Corea del Sud, il Settebello, dopo aver vinto il Girone D, ha osservato un turno di riposo, ed ...

Mondiali Nuoto 2019 – Federica Pellegrini in semifinale nei 200 sl : si ritirano Ledecky - McKeon e Ruck : Federica Pellegrini raggiunge la semifinale dei 200 sl ai Mondiali di Nuoto 2019: si ritirano dalla competizione Ledecky, McKeon e Ruck Prova convincente per Federica Pellegrini nelle acque di Gwuangju. La ‘Divina’ chiude le batterie dei 200 stile libero in 1’56?82, ottenendo l’accesso alla semifinale della disciplina. Queste le semifinaliste dei 200 stile libero: Sjostrom, Haughey, Titmus, Yang, Pellegrini, Oleksiak, Seemanova, Li, ...

Gabriele Detti - Mondiali Nuoto 2019 : “Ho nuotato un po’ sotto ritmo ed è stato difficile cambiare marcia” : Gabriele Detti centra la finale anche negli 800 metri stile libero, dopo il bronzo ottenuto nei 400: l’azzurro chiude le batterie col quarto tempo d’ingresso in 7’46″46. Davanti a lui Gregorio Paltrinieri, il francese David Aubry e l’australiano Jack McLoughin. Domani l’atto conclusivo nel primo pomeriggio italiano. L’azzurro commenta così le batterie al sito federale: “Nella prima parte ho nuotato ...

LIVE Italia-Grecia pallanuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : ostacolo ellenico sulla strada della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, quarto di finale dei Mondiali 2019 di pallanuoto maschile. Il Settebello torna in vasca a Gwangju (Corea del Sud) dopo aver vinto il girone, gli azzurri non hanno incantato nelle prime tre partite giocate contro Brasile, Germania e Giappone ma sono riusciti a sbrigare il compito e ora se la dovranno vedere ...

Mondiali Nuoto 2019 – Azzurri ok nelle batterie dei 50 rana : Scozzoli e Martinenghi in semifinale : Buon risultato per gli Azzurri impegnati nelle batterie dei 50 rana ai Mondiali di Nuoto 2019: Scozzoli e Martinenghi si qualificano alla semifinale Subito due buoni risultati per l’Italia nella prima gara in programma quest’oggi ai Mondiali di Nuoto 2019. nelle batterie dei 50 rana brillano Fabio Scozzoli e Nicolò Martinenghi, entrambi qualificati per le semifinali della disciplina. Scozzoli ha chiuso in 27″11, ...

Gregorio Paltrinieri - Mondiali Nuoto 2019 : “Il feeling rispetto al mare è diverso - ho dovuto riadattarmi alla vasca” : Gregorio Paltrinieri fa segnare il miglior tempo d’ingresso in finale negli 800 stile libero dei Mondiali di nuoto: il carpigiano ferma il cronometro in 7’45″70 ed avrà la quarta corsia nell’atto conclusivo dove saranno in palio le medaglie. Buono il ritorno in vasca dopo l’avventura nelle acque libere con medaglia e qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Così l’azzurro al sito federale al termine delle ...

Mondiali Nuoto 2019 – Clamoroso a Gwangju! Katie Ledecky si ritira dai 1500 sl : un virus ha messo ko la campionessa : Katie Ledecky non partecipa ai 1500 sl in programma quest’oggi nei Mondiali di Nuoto 2019: la campionessa del mondo in carica fermata da un virus Prima la sospetta rinuncia alla partecipazione nelle batterie dei 200 stile libero, nelle quali è riuscita a qualificars la nostra Federica Pellegrini, poi il forfait dalla finalissima dei 1500 stile libero, disciplina nella quale è campionessa del mondo in carica il Mondiale di Nuoto 2019 di ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Paltrinieri e Detti in FINALE negli 800 - Pellegrini in semifinale nei 200 senza Ledecky (out anche nei 1500). Dalle 13.00 le finali : IL RIEPILOGO DELLE BATTERIE DEL MATTINO KATIE Ledecky SALTA 200 E 1500 SL Arriva l'ufficialità. Ledecky non sarà al via dei 1500 stile libero questo pomeriggio. Un virus sembnra aver messo ko la statunitense

Federica Pellegrini - Mondiali Nuoto 2019 : “Sono contenta della prestazione - rompere la tensione è sempre dura” : Federica Pellegrini, nella notte italiana, si è qualificata per le semifinali dei 200 stile libero dei Mondiali di nuoto, dove difende il titolo conquistato due anni fa a Budapest, firmando il quinto tempo in 1’56″81. Sono tante le rinunce e le assenze, sulle quali spiccano quelle di Ledecky e dell’australiana Emma McKeon. Così l’azzurra a fine gara al sito federale: “Sono contenta della prestazione. Ho nuotato ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia in dodicesima posizione - comanda la Cina : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l'edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud.