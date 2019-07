M5s | Appendino | “Riunione di maggioranza serena” E annuncia | “Non mi ricandiderò”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Oggi abbiamo affrontato la discussione politica, facendo un punto sui singoli assessorati, sui progetti in piedi e su quelli significativi per i prossimi due anni – così Chiara, uscita dalla riunione diavuta con i suoi consiglieri del M5S – Si è parlato di Atp Finals, Open For Business, nuovo piano delle periferie, l’accordo per la sicurezza e lo sviluppo integrato, Ztl. Sono una decina di punti e lunedì prossimo continueremo. Mandato zero di Di Maio? Non cambia nulla, continuerò il mio mandato e credo che sia una buona regola quindi voterò a favore. Io non mi ricandiderò” ha detto la sindaca di Torino. L'articolo M5s,: “Riunione diserena”. E: “Non mi ricandiderò” proviene da Il Fatto Quotidiano.

