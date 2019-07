La sentenza di Albertini | “Dominio Juve anche il prossimo anno | sono troppo avanti

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) “Penso chela prossima stagione ci sarà un dominio della, a livello di programmazione è molto piùrispetto agli altri club“. Queste le parole del presidente del Settore Tecnico Demetrioa margine del convegno ‘Facciamo gli uomini’, promosso dall’Aic a Coverciano per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere. “Fra le squadre che si stattrezzando per gettare le basi di crescita c’èil Milan – ha proseguito l’ex centrocampista rossonero – ha rinunciato all’Europa per cercare di gestire al meglio questa fase di rilancio. Più che Sarri allao Conte all’Inter mi incuriosisce molto Giampaolo al Milan, mi hsempre parlato bene dei suoi metodi di lavoro,convinto che verrà messo nelle migliori condizioni e lui dimostrerà che può fare bene ...