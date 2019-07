Campidoglio | linee guida per assegnazione casa con canone concordato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – È pubblicata sul sito di Roma Capitale la delibera di Giunta capitolina con ledi indirizzo per l’in locazione in coabitazione adi unita’ immobiliari del patrimonio disponibile di Roma Capitale. La delibera nasce per fornire ulteriori strumenti per contrastare il disagio sociale e i processi di indebitamento e di impoverimento che molte famiglie, sul territorio della citta’ di Roma, sono costrette ad affrontare per assicurarsi un alloggio. A questo si aggiunge il progressivo aumento della domanda abitativa che l’amministrazione intende affrontare oltre che con le azioni gia’ poste in essere anche attraverso misure alternative come il modello della cosiddetta Coabitazione Solidale caratterizzato dalla condivisione abitativa, da parte di piu’ individui, di un medesimo alloggio appartenente al patrimonio ...

