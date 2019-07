Brexit | Coldiretti | con Boris Johnson arriva il “nemico del Prosecco”

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) “Con l’elezione a premier britannico disarà ildela gestire l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue alimentando ulteriori preoccupazioni per il futuro del vino più apprezzato dagli inglesi“: è quanto afferma lanel commentare la nomina dell’ex sindaco di Londra a leader dei conservatori al posto della dimissionaria Theresa May e premier della Gran Bretagna in pectore. “L’ostilità dialle popolari bollicine tricolori – ricorda la– risale alle prime trattative per lanel novembre 2016 quando l’allora ministro degli esteri inglese cercò di imporre la libera circolazione delle merci, ma non quella dei lavoratori minacciando di bloccare le importazioni di Prosecco in Gran Bretagna se l’Europa non si fosse piegata alle sue richieste. Un atteggiamento contestato dagli stessi tabloid britannici che ...

LocalGeniusnews : Export agroalimentare italiano, è record! Ma con la Brexit crollo in UK (-8,2%) e preoccupa la minaccia dazi di Tru… - infoitestero : Commercio Estero: Coldiretti, +9,4%, è primato storico alimentare italiano. Ma con Brexit crollo in UK (-8,2%) e pr… - Coldiretti_Asti : RT @coldiretti: Commercio estero, Coldiretti: record storico alimentare +9,4%, ma con la Brexit crollo in UK (-8,2%) e preoccupa minaccia d… -