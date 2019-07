Bibbiano | Salvini | «Non avrò pace finché tutti i bimbi non saranno a casa» Quattro già

Matteo Salvini visita Bibbiano in cerca di consensi facili : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Bibbiano - abbiamo toccato il fondo. E dentro ci sono tutti : dal Pd a Di Battista - da Salvini a Di Maio : Essere un populista può voler significare un mucchio di cose. Una delle principali, per esempio, è l’operazione con cui una società in genere complessa, fatta di conflitti e di tante anime, viene ridotta a un’unica, omogenea e compatta identità. Quella del popolo, del “mio” popolo. Un blocco granitico, che in teoria non dovrebbe accettare di essere scalfito e che infatti rigetta tutto ciò che è “altro”, diverso. Tutto ciò che è dissenso. Da qui, ...

Bibbiano - oggi la visita di Salvini. Il Pd : “Sciacallaggio politico. Vada a Foggia dove hanno arrestato sindaco leghista” : Una “passerella di dubbio gusto” per fare “sciacallaggio politico“. Le critiche del Partito democratico alla visita di Matteo Salvini a Bibbiano, la cittadina della Val d’Enza reggiana dove si indaga per un presunto giro di affidi illeciti di minori. L’arrivo è stato annunciato dallo stesso ministro dell’Interno sui suoi canali social: “oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ...

Matteo Salvini in cerca di consensi facili annuncia la visita a Bibbiano : Matteo Salvini e il colpo di genio. Mentre si attende il suo arrivo in Parlamento per riferire sulla questione dei presunti fondi russi alla Lega - il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà domani alle Camere sul cosiddetto "Russiagate" italiano - il Ministro dell'Interno ha annunciato a sorpresa che oggi pomeriggio terrà un comizio nella piazza principale di Bibbiano, il comune in provincia di Reggio Emilia al centro dell'inchiesta ...

Matteo Salvini a Bibbiano per fermare l'orrore sui bambini - il Pd impazzisce : "Sciacallo" : "Oggi sarò a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini". Matteo Salvini, in un post su Twitter annuncia la sua presenza nel paese del Reggiano al centro dell'inchiesta su presunte irregolarità nell'affido di minori s

Matteo Salvini a Bibbiano : “In difesa di chi non si può difendere - nel silenzio della sinistra” : Mentre il governatore della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, solo ieri chiedeva di non strumentalizzare il delicato caso degli affidi illeciti per fini politici, Matteo Salvini torna a riempire le sue pagine social con post su Bibbiano, attaccando la sinistra per il "silenzio sulla questione" o per "fare business sulla pelle dei migranti e perfino dei bambini".Continua a leggere

Salvini : oggi sarò a Bibbiano - giù le mani dai bambini : Reggio Emilia – “Buongiorno amici. oggi saro’ a Bibbiano per confermare il mio impegno, da papa’ e da ministro, in difesa di chi non si puo’ difendere: giu’ le mani dai bambini”. Questo l’annuncio su Facebook del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che, nel giorno in cui i partiti di maggioranza in Regione presentano la richiesta di istituire una commissione regionale ...

Passerella a Bibbiano. Salvini oggi in visita nel Comune al centro dell'inchiesta : “Buongiorno Amici. oggi sarò a #Bibbiano per confermare il mio impegno, da papà e da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai bambini!” È quanto scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sulle sue pagine social.Il Comune della Val D’Enza, in provincia di Reggio Emilia, è l’epicentro dell’inchiesta Angeli e Demoni sui presunti affidi ...

Bibbiano - Renzi attacca Salvini e Di Maio : 'Fa schifo chi strumentalizza i bambini' : Con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook Matteo Renzi entra a modo suo nella polemica riguardo l'inchiesta di Bibbiano, il comune della Val d'Enza al centro della bufera per presunti affidi di minori sottratti alle proprie famiglie, secondo la Procura di Reggio Emilia, a seguito di abusi sospettati di essere stati costruiti a tavolino. Da giorni sulla vicenda si è sollevato un vero e proprio polverone mediatico: molti, inclusi ...

"A Bibbiano business sui bambini". E Salvini accusa il Pd : Costanza Tosi Il presunto scandalo delle famiglie strappate ingiustamente dai servizi sociali diventa oggetto di dibattito tra i partiti Lo scontro politico si sposta su Bibbiano. I big dei partiti litigano sull’inchiesta “Angeli e Demoni” che ha portato alla luce un presunto giro di affidi illeciti dei bambini nella Val D’enza. Sedici persone finite in manette, ventisei gli indagati, tra questi anche alcuni sindaci del Partito ...

Caso Bibbiano - Salvini elogia Nek e Laura Pausini : “Onore a loro che ne parlano” : Il Ministro dell'Interno oggi è tornato a parlare dell'Inchiesta Angeli e Demoni, l'indagine sul presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nei comuni della Val d’Enza. L'occasione sono state le parole dei due cantanti che nei giorni scorsi, attraverso i social, hanno espresso sdegno e chiesto di parlarne di più.Continua a leggere

Bibbiano - Salvini dà la colpa al Pd : “Che schifo la sinistra che fa business sui bambini”. I democratici : “Il Tg2 ci diffama” : L’indagine dei presunti affidi illeciti a Bibbiano sempre più strumentalizzata dai partiti per le proprie campagne politiche. Dopo gli attacchi in diretta su Rai 1 di Luigi Di Maio, oggi è il turno di Matteo Salvini che ha annunciato di voler andare “presto” a fare visita al paese in provincia di Reggio Emilia: “Questi crimini non possono e non devono restare impuniti”. Nell’inchiesta Angeli&Demoni, che a ...