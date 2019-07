Anac | Di Maio | “Cantone persone leale nei confronti dello Stato e di qualsiasi Governo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) “Con il presidente Cantone abbiamo sempre lavorato benissimo. È stata una delle prime Authority con cui ho lavorato, in particolare sull’Ilva di Taranto furono loro a farci una prima relazione sugli atti del contratto firmati da Calenda. Gli faccio i miei migliori auguri. È stata sempre una personaneie di, e poi mi fa piacere che abbia a cuore quello che sta accadendo nella magistratura”. Così il vice premier Luigi Dicommenta da Napoli le dimissioni del presidente dell’Raffaele Cantone L'articolo, Di: “Cantoneneie di. Gli faccio i migliori auguri” proviene da Il Fatto Quotidiano.

