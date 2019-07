3 bufale che circolano su Bibbiano

Sequestrati allevamenti di bufale nel casertano : gravi carenze igieniche e inquinamento ambientale : Un’azienda zootecnica della Provincia di Caserta è stata sottoposta a sequestro sanitario dal NAS di Caserta per gravi carenze igieniche e per la presenza di capi sprovvisti di marchi auricolari. Il provvedimento ha interessato 344 capi bufalini e 2 bovini per un valore complessivo di oltre 1milione di euro. Il titolare, un casertano 34enne, è stato segnalato alle Autorità amministrative e sanitarie. E sempre nei giorni scorsi i Carabinieri ...

Che sia la volta buona? Facebook dichiara guerra ai post con “bufale” sulla salute : Facebook ha annunciato nelle scorse ore alcune importanti novità per quanto riguarda la salute degli utenti di questo popolare social network L'articolo Che sia la volta buona? Facebook dichiara guerra ai post con “bufale” sulla salute proviene da TuttoAndroid.

C'è un prete dietro il centralino che diffonde bufale sui naufragi : Mauro Indelicato Don Zerai, il parroco eritreo soprannominato anche "don Barcone", è fondatore dell'agenzia che gestisce il network telefonico Alarm Phone Nei giorni scorsi si assiste ad una ripresa non solo delle partenze dalla Libia, ma anche del braccio di ferro tra Ong e governo italiano con riferimento soprattutto alle politiche del ministro dell’interno Matteo Salvini. Delle partenze dalle coste del paese africano, si viene a ...

Un falso Zuckerberg spiega perché certe bufale sono peggio di altre : Milano. Da un paio di giorni gira sui social media un video in cui Mark Zuckerberg infine ammette il suo piano: accumulare i dati di miliardi di persone in tutto il mondo e usarli per controllarli e dominarli. E’ un video inquietante e fortunatamente falso. E’ fatto con una tecnologia che si chiama

I purgati di Kim che “risorgono” : tra bufale e abbagli mediatici : E' sempre complicato avere certezze, quando si parla della Corea del Nord. Pyongyang è un regime che non fa traspirare informazioni liberamente. E, così, non stupisce che, per l'ennesima volta, notizie di purghe e uccisioni diffuse dai media internazionali vengano smentite dai fatti. In quest'ultimo caso erano stati dati per "purgati" l'architetto dei due summit tra il leader Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump, Kim Yong Chol, e la ...