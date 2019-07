Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) L’Inter è senza attaccanti, scrive Mariosul Corriere della Sera. E perquesto è un problema: sta perdendo tempo nel costruire la sua squadra e il tempo perso non torna più. Ci sono però due stranezze evidenti. La prima è l’Inter vuole Dzeko, per dare un senso anche a Lukaku, ma Dzeko non arriva per una differenza di 8 milioni tra il costo del giocatore (20 milioni) e l’offerta dell’Inter (12 milioni). Tutto è fermo per pochi milioni: “è dunque senza attaccanti non per gli 85 di Lukaku ma per gli 8 di differenza per Dzeko. Questo è molto meno comprensibile”. Poi c’è il caso Icardi. L’argentino non si allena da 5 mesi. Se consideriamo, scrive, che in un uomo il tono muscolare diminuisce dopo tre soli giorni di attività e in un giocatore anche prima, si capisce che questo è un bel problema. Icardi non potrà ...

napolista : #Sconcerti: 'È #Conte il capo. Deve fornire soluzioni tecniche alternative' - ilNapolista - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Inter, non ci sono innocenti. Nemmeno #Conte - internewsit : Sconcerti:'Inter incompresibile su Dzeko, Conte sbaglia su Icardi' - -