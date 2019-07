Quella strana guerra del Sud ai termovalorizzatori

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 22 luglio 2019) Giancarlo Delpiano Per il problema rifiuti è l'unico sistema efficace. Eppure il governo continua a ignorarlo Oggi il modo migliore per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, sia urbani che speciali, è quello di utilizzare i, così come avviene in tutti i Paesi industrializzati. Ma a casa nostra sono questo tipo di impianti sono merce rara: infatti in funzione, degni di nota, sono due. Il primo a Brescia, ed è di proprietà comunale: concepito nel 1988, smaltisce 710 mila tonnellate di rifiuti all'anno, che a loro volta producono 610 milioni di kwh di energia elettrica e 800 milioni di energia termica, utili a scaldare 25mila edifici, evitando di bruciare 170.000 tonnellate equivalenti di petrolio. I rifiuti bruciati provengono per il 10% dalla città di Brescia, il 40% dalle provincie del Bresciano e ben il 50% da 34 province italiane (Roma ...

glowyhonei : Raga ora giusto per capire Se sono io quella strana Ma non la trovate cringe e inutile la sua risposta? Mai ricevu… - alepani79 : RT @MoriniSimone: 'Non #tornareA quando ci credevo, ma piuttosto a quando, quella strana amalgama reclamava una forma, e noi in fondo gli… - UnTemaAlGiorno : RT @MoriniSimone: 'Non #tornareA quando ci credevo, ma piuttosto a quando, quella strana amalgama reclamava una forma, e noi in fondo gli… -