Luigi Di Maio | la pagliacciata del mandato zero | vergogna senza limiti per

Luigi Di Maio propone la fine del tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali : Il leader pentastellato mette al voto sulla piattaforma Rousseau una proposta che prevede lo stop al tetto del doppio mandato per i consiglieri comunali: "Rappresentano una parte di quell’esercito silenzioso sul nostro territorio che ogni giorno combatte e che merita di poter mettere a disposizione tutta questa esperienza portata avanti con querele subite, denunce continue, lavoro sul territorio con gettoni di presenza irrisori".Continua a ...

Caos treni - Luigi Di Maio : “Vero e proprio attentato allo Stato - non va strumentalizzato sulla Tav” : Botta e risposta sui social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini su quanto accaduto a Rovezzano. Secondo il ministro dell'Interno, infatti "andrebbero verificati eventuali collegamenti con i No Tav" per quanto riguarda l'incendio appiccato alla cabina elettrica dell'Alta Velocità. Ma il leader pentastellato replica: "La condanna del M5S è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la ...

Dario Franceschini apre a Luigi Di Maio : "Il M5s non è la Lega - insieme possiamo difendere certi valori" : Il Movimento 5 stelle è diverso dalla Lega e "insieme possiamo difendere certi valori". Dario Franceschini, in una intervista a il Corriere della Sera, apre ai grillini e sottolinea che il più grosso sbaglio del Pd è stato permettere che si formasse l'alleanza tra i pentastellati e il Carroccio: "È

Luigi Di Maio - il complotto contro il governo : "Perché un certo sistema vuole farci cadere" : Il complotto è nel dna dei grillini. Già, vedono complotti da tutte le parti. E l'ultimo viene "sventolato" da Luigi Di Maio su Facebook. Il capo politico, facendo il punto sulle tensioni che attraversano il governo, afferma di aver compreso cosa stia accadendo. Roba da complottisti. "Buongiorno a t

Luigi Di Maio sul salario minimo : 'Vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia' : Luigi Di Maio ha postato un video sulla sua pagina Facebook, dove ha voluto lanciare un messaggio ai suoi followers, iscritti al Movimento 5 Stelle e simpatizzanti riguardo una tematica importante. Oggetto dell'intervento è il 'salario minimo'. Nel video, il vicepremier precisa che l'articolo 36 della Costituzione italiana evidenzia come "ogni cittadino italiano ha diritto a una paga dignitosa". Ha proseguito ribadendo che è un diritto sancito ...

Sondaggio di Antonio Noto : italiani nauseati dalle risse tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Gli italiani non ne possono più. Sono letteralmente "nauseati" dalle continue risse tra Lega e Movimento 5 stelle, tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dall'altalena crisi di governo sì, crisi di governo no. Scrive Antonio Noto su Il Giorno, illustrando il suo Sondaggio, che gli elettori in questo mo

Luigi Di Maio rilancia su salario e nomine Ue. Ma il sondaggio interno al M5s lo umilia : un capo finito : rilancia sul salario minimo e sul candidato italiano alla Commissione Ue ("Niente nomi tecnici"). Ma la verità è che Luigi Di Maio sembra tristemente avviato verso la crisi di governo, nonostante lotti con tutte le forze per evitarla sapendo che in ogni caso rappresenterebbe la sua fine politica.

Salario minimo - l’annuncio di Luigi Di Maio : “Presto sarà legge - è una battaglia di civiltà” : Attraverso un video su Facebook, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, annuncia novità in tema di Salario minimo, assicurando che presto diventerà legge. "Basta stipendi di 500-600 euro al mese", afferma il vicepresidente del Consiglio. "Vi prometto che presto diventerà legge anche in Italia. Si chiama Salario minimo orario: se hai un lavoro, non puoi prendere meno di 9 euro lordi l’ora", sostiene Di Maio.Continua a leggere

Giancarlo Giorgetti silurato dal M5s - e lui silura Luigi Di Maio. Retroscena : "Se ne va dal governo" : Il silurato silura il governo. Per Giancarlo Giorgetti le porte per la Commissione Ue si sono chiuse a inizio settimana, quando Lega e M5s hanno rotto sull'appoggio alla presidente Ursula Von der Leyen. Un disastro politico che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha pagato a caro prezzo

Luigi Di Maio esclude la crisi di governo : “Dura altri 4 anni - oppure si va al voto” : Il capo politico M5S Luigi Di Maio in un'intervista ha ribadito che il governo terrà: "Se la Lega ha intenzione di andare al governo con Toti, Berlusconi, Meloni e La Russa? che dirle. Si assumerà le sue responsabilità davanti agli italiani. Ma penso che Salvini voglia portare avanti insieme a noi questo governo".Continua a leggere

Bibbiano - il Partito Democratico querela Luigi Di Maio per diffamazione : Tra il Partito Democratico e il vicepremier Luigi Di Maio, leader dei Cinque Stelle, è guerra aperta. Infatti in queste ore i dem hanno annunciato di aver dato mandato ai propri legali di querelare il Ministro del Lavoro per diffamazione. Di Maio ha detto una frase poco piacevole nei confronti del Pd, per la precisione durante una puntata di Unomattina, accostando il Partito allo scandalo degli affidi illeciti di Bibbiano, una cittadina emiliana ...

Luigi Di Maio - ministro delle giravolte politiche : Ieri sera, per un momento, è sembrato che l’esecutivo Lega-M5s stesse per cadere. In realtà questa sensazione la avvertiamo più o meno da un anno e 50 giorni, ovvero da quando il suddetto esecutivo esiste. Le liti sono quotidiane, la comunanza di vedute scarsa e non c’è argomento su cui si sia riuscito a non discutere. Ieri però era diverso, alcune agenzie di stampa parlavano addirittura di un imminente appuntamento di Salvini al Quirinale, poi ...

Il PD querela Luigi Di Maio per diffamazione : La terribile inchiesta Angeli e Demoni ha sconvolto l'intera Italia, con nuovi dettagli sul sistema messo in piedi nella Val d'Enza che si susseguono giorno dopo giorno mentre la magistratura sta indagando senza sosta, è diventata la nuova arma che le due forze politiche al governo stanno utilizzando per attaccare il Partito Democratico e ottenere maggiori consensi.Il motivo è presto detto. Una delle 27 persone attualmente indagate è il ...

Luigi Di Maio : regola 2° mandato non si discute : 10.32 "La regola del secondo mandato non è in discussione. Resterò capo politico in ogni caso del Movimento finché non scadrà il mio mandato.Poi potrò anche ricandidarmi,volendo,se gli iscritti vorranno":lo dice Di Maio ad Agorà su Rai3 Sulla vicenda dei fondi russi:"Se avessi avuto sospetti sulla Lega non sarei stato con loro al governo". Sugli incarichi in Ue: "Il commissario alla concorrenza deve essere della Lega,spiace che Giorgetti si ...