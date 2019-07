Emily Ratajkowski in posa con il suo cucciolo | Cosa stai guardando?

Emily RATAJKOWSKI/ 'Rivelo solo quello che voglio che la gente sappia...' : EMILY RATAJKOWSKI, la supermodella statunitense si racconta senza filtri: dal rapporto con il suo corpo all'opinione pubblica, ecco le sue parole.

«Welcome Home» - uscita Italia del thriller sexy con Emily Ratajkowski : Sette mesi dopo il debutto statunitense, arriva giovedì 11 luglio Welcome Home, thriller erotico con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Pur essendo un prodotto interamente statunitense, il film è stato girato in Italia, per la precisione a Todi e nella campagna umbra; a dirigere la pellicola è George Ratcliff, che nel 2007 aveva catturato l’attenzione di pubblico e di critica con Joshua, un thriller ...

Emily Ratajkowski si spoglia in piscina! Lo slip disegnato dal sole : A 14 anni il suo primo contratto con la Ford Models. Oggi, che di anni ne ha 28, è una delle super top model più richieste dai brand internazionali. E anche tra le più seguite sui social, ammirate dagli uomini e invidiata dalle donne. Il suo nome è Emily Ratajkowski. Londinese naturalizzata americana, ha oltre 23 milioni di followers su Instagram ma, soprattutto, un fisico mozzafiato e curve esplosive che mette in mostra 365 giorni ...

Emily Ratajkowski - il nudo integrale in piscina : «Baciata dal sole» : Complice l’estate e una vacanza in Europa (i fan europei sono avvisati), Emily Ratajkowski sta pubblicando una serie di foto molto sexy, tra micro bikini (del suo brand Innamorata) e scollature abissali. Ieri, però, l'account @Emrata si è superato, con uno scatto di nudo integrale senza precedenti. Di spalle, in piscina, Emily Ratajkowski è completamente nuda - chi non se lo farebbe un tuffo nature in una piscina ...

Che spettacolo! Emily Ratajkowski totalmente senza veli in piscina : Che Emily Ratajkowski non fosse pudica lo si sapeva ma la foto in piscina completamente nuda ha fatto impazzire i suoi fan, che sono accorsi numerosi a commentare il lato B perfetto della modella. I nudi di Emily Ratajkowski non sono più una novità. La modella è piuttosto disinibita e scorrendo il suo streaming fotografico non sono rare le immagini che la ritraggono senza veli, lasciando ben poco spazio all'immaginazione. Ogni ...

Emily Ratajkowski nuda su Instagram : lato B in vista e segno del costume - la foto è da infarto! [GALLERY] : Emily Ratajkowski si mostra completamente nuda su Instagram: la modella si toglie il bikini e fa impazzire i fan con uno scatto che lascia davvero poco all’immaginazione L’estate è finalmente arrivata, le temperature si alzano e si sente il bisogno di avere meno vestiti possibili addosso. Emily Ratajkowski avrà preso l’ultima frase alla lettera, per la gioia degli oltre 23 milioni di fan che ha su Instagram. La modella ha ...

Baciata dal sole! Emily Ratajkowski ignuda è da infarto : Non c’è giorno che la sexy Emily Ratajkowski non mandi in delirio il popolo dei social, solo su Instagram la super top model londinese naturalizzata americana, 28 anni, ha un seguito di oltre 23 milioni di followers. Fisico mozzafiato, curve esplosive, misure perfette e sensualità da vendere: ogni post di Emily è un colpo al cuore per i suoi fan. Non a caso è una delle donne più richieste dai brand internazionali. La sola vista della Ratajkowski ...

Emily Ratajkowski super sexy anche vestita! Il suo look anni Settanta : In un look anni Settanta dall'appeal futuristico che tanto sarebbe piaciuto a Roger Vadim per la sua Jane Fonda, la splendida top model americana posa in Costa Azzurra per una serie di ritratti super sexy che mettono in evidenza il suo seno proprompente e i seducenti occhi da cerbiatta. Décolleté esplosivo per Emily Ratajkowski che su Instagram ha postato una serie di ritratti scattati in Costa Azzurra con un look anni Settanta che ...

Emily Ratajkowski - sexy «lady in red» immersa nella lavanda : Che ne sai tu di un campo di… lavanda, Emily Ratajkowski? Non ce ne vogliano i fan di Battisti per quest’ardita parafrasi, che però viene in mente quasi inevitabilmente guardando le ultime foto di Emrata. La modella, infatti, è stata immortalata tra gli sconfinati campi di lavanda della Provenza: non perché abbia deciso di cucire tanti profuma-biancheria ma perché quella era la location scelta da Jacquemus per ...

Emily Ratajkowski come una principessa… hot : bikini striminziti e curve in bella vista [GALLERY] : Emily Ratajtosky più sensuale che mai: gli scatti bollenti dalla vacanza alle Bermuda Emily Ratajtowski è una delle donne più desiderate del pianeta: la supermodella inglese, che lo scorso 7 giugno ha festeggiato il suo 28esimo compleanno, sa come far perdere la testa a tutti i suoi follower. Emily si mostra spesso e volentieri sui social in tutta la sua infinita bellezza, ma soprattutto in tutta la sua sensualità e così ha fatto anche in ...

Ma non ti fa schifo? Emily Ratajkowski a letto con il cane : La sexy Emily Ratajkowski nella bufera a causa di Colombo, il suo cucciolo di pastore tedesco. I fan: “Come puoi dormire con un cane?”. Si chiama Colombo ed è il nuovo cane di Emily Ratajkowski. Il cucciolo di pastore tedesco è con la modella da poche settimane ma già sembra vero amore. Emily, infatti, si concede spesso delle lunghe passeggiate per le strade di New York con il batuffolo di pelo sempre al guinzaglio in modo da ...

Emily Ratajkowski - il video oltre la censura. Zoom sul lato b - cosa spunta all'improvviso... : Emily Ratajkowski ha festeggiato i suoi 28 anni, in un party insieme al marito Sebastian Bear-McClard e agli amici, con un video su Instagram davvero bollente. Con uno Zoom sul suo lato b praticamente perfetto la modella ha mostrato il suo nuovo tatuaggio: si tratta della scritta "Emrata", il suo ni

Emily Ratajkowski con il nuovo taglio di capelli è una bomba sexy anni '60 : Si tende a credere che gli uomini, nelle donne, preferiscano i capelli lunghi, considerati tradizionalmente più femminili. Poi arriva Emily Ratajkowski con una nuova pettinatura, più corta e vagamente alla Jackie (Kennedy) Onassis, e sconfessa qualunque convinzione. La top model ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Tony Awards sfoggiando un’inedita chioma, notevolmente più corta rispetto al suo solito, cioè ...