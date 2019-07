Papa:uomo su Luna serva per progredire

Angelus d'estate in Piazza San Pietro. "Nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità,si viva il senso dell'accoglienza,della fraternità,perché ciascuno possa sentirsi 'a casa',specialmente i piccoli e i poveri".Così il, spiegando il brano del Vangelo. E poi, "50 anni fa l'mise piede sulla,realizzando un sogno straordinario.Possa il grande passo per l'umanità accendere il desiderio diverso traguardi maggiori: più dignità ai deboli, più giustizia tra i popoli,più futuro per la casa comune".(Di domenica 21 luglio 2019)