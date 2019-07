‘Ndrangheta | boss di San Luca Francesco Pelle scomparso dopo la conferma dell’ergastolo

Reggio Emilia - a Fabbrico il parco comunale è realizzato dai nipoti del boss di ‘Ndrangheta Dragone : La notizia è di poche settimane fa ed è tutta contenuta in una locandina con il logo dell’Amministrazione comunale di Fabbrico, provincia di Reggio Emilia, che annuncia l’inaugurazione di un nuovo parco pubblico. Ci sono gli elementi abituali di un avviso: la cittadinanza invitata alla inaugurazione, il programma con i saluti delle autorità e il taglio del nastro, il buffet e lo spettacolo. In fondo alla locandina c’è scritto anche chi ha ...

‘Ndrangheta a Nord - nelle carte i legami politici del clan : “A Lonate Pozzolo i voti dei boss in cambio di posti in giunta” : Trecento voti bastavano per far vincere un sindaco. Solo che erano voti di ‘ndrangheta. Non c’è solo l’affare dei parcheggi dell’aeroporto di Malpensa nell’ultima operazione antimafia della procura di Milano. Trentaquattro arresti in otto province, accuse che vanno dall’associazione mafiosa alle lesioni e allo spaccio di droga, e una certezza: “Negli ultimi dieci anni, nonostante le indagini e gli ...

‘Ndrangheta in Emilia - il caporalato del clan : operai inviati a Bruxelles. “Paghe da fame e un terzo dei soldi finiva ai boss” : L’inchiesta Grimilde è come una dependance di AEmilia, il maxi processo alla ndrangheta in Nord Italia. Una succursale che aveva sede a Brescello, chiusa dagli arresti ottenuti dalla pm di Bologna, Beatrice Ronchi. Settantasei gli indagati (13 nella sola Brescello), 16 custodie cautelari, 13 persone acusete di 416 bis, appartenenza ad associazione criminale di stampo mafioso. Una famiglia sotto accusa, quella di Francesco Grande Aracri, della ...

‘Ndrangheta in Emilia : 16 arresti - tra cui boss Grandi Aracri. In manette presidente del Consiglio Comunale di Piacenza : Sedici arresti della polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Emilia. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in manette, tra gli altri, il boss Francesco Grande Aracri, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Già condannato per associazione mafiosa, il capo clan viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, cittadina nota per essere stata la prima in Emilia Romagna sciolta, a ...

Il boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito è evaso da un carcere in Uruguay : Rocco Morabito, boss mafioso della ‘ndrangheta che da quasi due anni era in carcere in Uruguay, è evaso domenica, scrive il quotidiano locale El Observador. Morabito, che era stato arrestato nel 2017 dopo 23 anni di latitanza, è scappato con tre

Il boss della ‘Ndrangheta Rocco Morabito evaso dal carcere di Montevideo : Il boss della 'Ndrangheta calabrese Rocco Morabito è evaso la notte scorsa dal carcere centrale di Montevideo. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno uruguaiano. Morabito, 53 anni, era stato arrestato nel 2017 dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo un tribunale penale d'Appello aveva confermato l'autorizzazione all'estradizione verso l'Italia.Continua a leggere

‘Ndrangheta - il boss Rocco Morabito evade dal carcere di Montevideo : era in attesa di estradizione in Italia : Il boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito è evaso la notte scorsa insieme ad altri tre reclusi dal carcere centrale di Montevideo, dove era in attesa di definizione del suo processo di estradizione verso l’Italia. Morabito, 53 anni, era stato arrestato nel 2017 in un hotel della capitale urugaiana dopo 23 anni di latitanza e alla fine dello scorso marzo un tribunale penale d’Appello aveva confermato l’autorizzazione all’estradizione ...